"Solamente nosotros tenemos dos partidos en casa y tenemos que aprovecharlo"

Joni Montiel ha sido elegido como mejor jugador del pasado mes de abril en el Real Oviedo. El mediapunta, clave en los últimos encuentros del cuadro carbayón saltando desde el banquillo, ya cuenta con el premio Jugador Cinco Estrellas de Mahou y analiza el buen momento del equipo azul.

¿Cómo ve al equipo?

"Lo veo bien, estamos en una dinámica muy buena y tenemos que aprovecharlo. Quedan tres partidos complicados por cómo está todo de apretado, pero las sensaciones son buenas y veo al equipo preparado".

Sobre el encuentro en Málaga

"Lo esperábamos. Son un equipo que se está jugando muchísimo, nosotros también lo nuestro y se notó. Tenemos que dar el punto por bueno por cómo se dio el partido. Tenemos por delante dos encuentros de tres en el Tartiere, que eso algo que nadie de los de arriba puede decir. Hay que aprovecharlo"





¿Pendientes del resto de partidos?

"Sí que estamos pendientes, todos. Pero al final lo importante es sacar lo nuestro y pelear por entrar al playoff, que va a ser difícil".





Si le dicen hace meses que sería el más destacado del Oviedo

"No me lo hubiera imaginado. Estoy muy contento, por todo, por cómo le está yendo al equipo y por cómo me está yendo a mí"





Su rol en el equipo y palabras de Ziganda

"Lo importante es que todo está yendo bien y al final todos los jugadores de la plantilla pensamos en sumar e intentar ayudar al equipo. Eso es lo más importante"





¿Se necesitará ganar los tres partidos?

"Dependerá de los resultados de los otros equipos, pero nosotros tenemos dos partidos en casa, que es donde hay que hacerse fuertes, y a partir de ahí ver lo que va pasando"





¿Las claves para meterse en el playoff?

"Estarán en lo que pase en los partidos de casa. Solo nosotros tenemos dos partidos en el Tartiere y hay que aprovecharse de esta situación"