La situación de Rubén Reyes desde Getafe: "Después de Ángel Torres está Planes. El club dejaría salir a Reyes"

Rubén Reyes sigue deshojando la margarita. El ex director deportivo del Real Oviedo, ahora en el Getafe no acaba de tomar la decisión, después de la oferta trasladada por el conjunto azul para su vuelta. Su papel en el equipo del sur de Madrid se ha visto relegado a un segundo plano, explica Gemma Santos, periodista de COPE que sigue la actualidad del Getafe.

Todo se desencadena tras la llegada de Ramón Planes, apuesta personal de Ángel Torres, explica Gemma Santos: "Todo director deportivo que viene al Getafe sabe que todo lo maneja Ángel Torres. No es una manera de hablar. Las negociaciones con representantes o presidentes las lleva él. En el club no se hace nada que no diga Torres. Pero siempre ha tenido director deportivo. Ramón Planes era el favorito de Torres una vez que salió Ángel Martín González. Pero cuando se decidió por el Athletic, Torres fue a por Rubén Reyes. Pero al final Planes se queda sin opciones y es tal el amor que Torres tiene por Planes que le crea un puesto para que firme por el Getafe. Cuando vuelve Planes, ya está Rubén Reyes. Tras Torres, los asuntos los lleva Planes. ¿Qué le queda a Rubén Reyes? Está en el día a día, está en primera línea... Pero aquí se hace lo que dice Ángel Torres y si encima tienes una persona más por encima... Las condiciones cambiaron con respecto a cuando él fichó".

El Real Oviedo pensó en Reyes tras la decisión con Tito Blanco y trasladó la oferta al asturiano: "El Getafe le dejaría salir. Todo el mundo sabe en el club que tiene una oferta sobre la mesa y que se lo estaría pensando".

No es un tema que preocupe en el entorno del Getafe, debido a las condiciones que rodean al club: "Las noticias tienen la trascendencia que tienen. El club tiene una asombrosa masa social, porque es muy difícil ser del Getafe, pero presión del entorno no hay. La noticia ha trascendido y se habla de ello. Se conoce que hay oferta, pero como se sabe que quien manda es Ángel Torres y luego está Planes... Planes ha traído fichajes que han dejado mucho rédito".