Atento a su próximo destino, pero con un recuerdo rojiblanco que no olvidará. Murilo de Souza se despide del Sporting desde Portugal, en una entrevista en Deportes COPE Asturias. “Cuando llegué, había algunas dudas. Muchos no me conocían. Pero yo sabía que podía ayudar. Mi paso por el Sporting fue muy fuerte, seis meses muy buenos; la puerta siempre estará abierta, quién sabe si algún podré volver”, responde el brasileño.

“Al llegar en enero, había miedo por el descenso, pero en mi cabeza siempre estuvo el 'play off' hasta que nos quedamos sin opciones. Creo que el Sporting siempre tiene que pensar en el 'play off', pero no lo pudimos alcanzar", lamenta.

Murilo ve un punto de inflexión en el parón por el COVID-19. “Antes del parón, las cosas iban bien. Estábamos en nuestro mejor momento. Tras el partido contra Las Palmas, en el vestuario había confianza para los próximos encuentros. Pero todo se paró. Y después, los entrenamientos en casa, la vuelta... Cambió nuestro ritmo, los partidos fueron muy seguidos, dolores, poco tiempo de recuperación. Fue algo nuevo, y echamos en falta a la afición. Todo fue muy extraño”, explica.

Feliz por su etapa en Gijón

“Conocía un poco la historia del Sporting, pero ahora salgo sabiéndolo todo. Su historia, su afición, El Molinón... Es muy bonito todo lo que guardo para mí; me pongo muy feliz por el gran número de aficionados que me han escrito para despedirse a pesar de no alcanzar el objetivo”, agradece el extremo del Sporting de Braga portugués.

De su paso por Mareo, Murilo de Souza destaca su relación con “Álvaro, Hernán, Unai, con los guajes Manu y Nacho, con Cristian, también Bogdan; fueron los más próximos a mí". "¿Un sitio en Asturias? Conocí muchos muy bonitos: San Lorenzo, las playas cerca del pueblo de Nacho, en Luanco, Rodiles... Y, claro, en primer lugar, ¡El Molinón! Fue un placer jugar en ese gran estadio. Hablaré muy bien de Asturias siempre. Y quiero ver al Sporting en Primera”.