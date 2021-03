"Sigo pensando que Ziganda se ganó un crédito tremendo"

ESCUCHA EL ANÁLISIS DE HERI FRADE EN DCA.

"Suena raro pero hay que dar por bueno el punto. Fue un puerta grande o enfermería, y salió enfermería pero con constantes vitales gracias al gol de Leschuk, también es cierto que el Oviedo pudo ganar”. Así analiza Heri Frade la revolución de Ziganda en Alcorcón, con ocho cambios en el once inicial. “El plan saltó por los aires en el minuto 1. Yo no habría hecho esa revolución. El Oviedo no está jugando la Champions como para tener que hacer tanto cambio. Tuvieron 3 ó 4 días para recuperar y para que un mismo once, con algún retoque, pudiera afrontar un partido que era muy importante. No puede ser que entren tres futbolistas que llevan tres meses sin jugar como titulares”, razona el periodista de 'Tiempo de Juego'.

“Son demasiados empates, y eso es una cuestión de calidad... y de concentración. Ayer, en la primera jugada, hay que achicar y correr hacia el balón. Eso no es cosa del entrenador. Si esto es lo que hay en la plantilla, alguien lo ha hecho mal. Hay once o doce jugadores y a partir de ahí el nivel empieza a caer en picado, en algunos puestos de forma alarmante. Ahora se van a buscar culpables. Habrá gente que culpe a Ziganda, otros a Arnau, otros a la propiedad... Para mí, Ziganda se ganó un crédito tremendo por lo del año pasado”, sostiene el comunicador asturiano.

Renovación de Ziganda

“Le tengo mucha fe a Ziganda. Lo de la pasada temporada le da crédito, pero tiene que revisar a qué juega o tener jugadores que se adapten mejor a lo que él quiere. Creo que le han dicho que tiene que sacar futbolistas de abajo pero lo de abajo da para lo que da. Y luego está lo de las renovaciones por partidos o distintos méritos. Aunque es difícil, hay que conseguir que estas cláusulas estén a favor del club más que del jugador”, explica. Frade pide “acertar” a la hora de configurar la nueva plantilla: “Hay que ver por dónde se está yendo el tope... Por ejempo, el Vetusta es un filial caro”.

“La gente está tan anestesiada, enfadada por cosas que ve, que no hubo ni fuerzas para echarle la culpa al árbitro. El fuera de juego de Obeng era muy dudoso. Y yo vi un penalti muy claro sobre Christian, le clavaron los tacos. Si es al revés, le estarían llamado asesino”, apunta Heri.

Algunos nombres propios

Para Heri Frade, “Diegui demostró que pudo ser más útil para el equipo”. En el caso de Samu Obeng, al periodista de COPE le sorprende “la fe tremenda que le tiene Ziganda” y que se pudo ver en “la salida de Mujica del Oviedo sin contar con oportunidades o en que Javi Cueto no aparezca con el primer equipo”.