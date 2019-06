"Me sigo emocionando con los vídeos del ascenso"

Miguel Linares (Fuentes de Ebro, Zaragoza, 36 años) se rebela contra la edad. El delantero presume de energía, la misma que le llevó del sufrimiento de Reus a La Romareda, donde ha cumplido un objetivo que ya parecía inalcanzable. Antes, Oviedo le dio años de goles y emociones que siempre recuerda.

Un verano tranquilo. ¿A qué sabe?

Se me hace raro tener que hacer las maletas solo para ir a la playa. Tengo un año más de contrato y eso me da una gran tranquilidad.

Un inicio horrible y el mejor final posible. ¿Así se puede resumir su temporada?

Sí, todo ha acabado de la mejor manera posible para mí. Pensaba que el tren del Zaragoza ya se me había pasado. La desgracia del Reus me abrió el cielo, que es volver a mi casa, al club donde siempre quise jugar.

¿Lo ve como el ciclo de la vida: momentos malos, momentos buenos?

Sí, desde luego. Pero en las rachas adversas, cuando las cosas van mal, hay que seguir peleando y prepararse para que puedan llegar las cosas buenas. Si te quedas de brazos cruzados, no llega nada bueno.

¿Cómo es jugar en La Romareda con el primer equipo del Real Zaragoza?

Una alegría... Algo muy especial. Ya cuando venía de rival y sonaba el himno así lo sentía. Me remontaba a mi infancia, cuando estaba animando en la grada. Ahora juego de local y sigo sintiendo lo mismo.

Desde fuera, cuesta entender que esa plantilla sufriera para salvarse...

El inicio ya fue muy complicado. Hubo un inicio regular y entraron las dudas. Hasta las 3 ó 4 últimas jornadas, ningún entrenador pudo contar con toda la plantilla, ni en pretemporada. Ha habido una plaga de lesiones increíble. Cuando lo vives en primera persona, es muy desagradable. Al final se consiguió el objetivo, triste objetivo para un club tan grande, pero se pusieron las cosas feas. Ahora se renuevan las ilusiones.

¿Será el Zaragoza un rival de la zona alta?

Es difícil pelear por la zona de arriba, pero sabemos dónde estamos, en un club con historia y exigencia. Jugamos cada domingo ante más de 20.000 aficionados. Es una maravilla que ocurre en muy pocos estadios. Vamos a intentar hacer las cosas bien desde el principio, porque los primeros resultados marcan mucho.

Lo que dice su DNI lo sabemos. Pero ¿qué dice su cuerpo?

Estoy muy bien. No sé si como uno de 25 (años); pero como si tuviera unos cuantos años menos, sí. Entreno con chavales de 21 ó 22 años y tengo datos muy buenos en las pruebas físicas o en los registros que se recogen después de los partidos. No noto diferencias con otros compañeros. Me encuentro igual que hace cinco años y espero seguir así.

El Oviedo ha vuelto a repetir el desenlace de temporada...

Me vinieron recuerdos, sí. Ha sido parecido a las tres temporadas que estuve en Segunda. Haces un gran año, llegas a estar en el 'play off' y te caes. Parecía que este año iba a ser al revés: que el equipo daría el arreón al final. Pero tampoco pudo ser.

¿Encuentra alguna razón que lo explique?

Es una categoría tan complicada... Que se lo digan al Málaga, al Albacete, que ha llegado a estar en ascenso directo. Pero también es una categoría que hay que saber disfrutar. A veces no se hace. Sale un año malo, te ves en la Segunda B y piensas: 'y no disfrutábamos cuando estábamos en Segunda'.

¿En qué momento de su carrera sitúa su regreso al Tartiere con el Reus?

Lo pongo en el podio de los momentos más emocionantes. Y diría que todos han sido en Oviedo. El volver como rival y vivir lo que viví era algo impensable para mí. Fue increíble. Lo viví como local, pero hacerlo como visitante... Sigo viendo los vídeos y me emociono. La afición, la plantilla, todos aplaudiendo. Estaré agradecido siempre. Mis hijos estaban en el Tartiere, toda la familia. También pongo en casa los vídeos del ascenso y me sigo emocionando. El cariño que tenemos mi familia y yo a Oviedo es muy grande.

¿Le gusta la apuesta por los jugadores del Vetusta?

El nivel ya lo han dado este año. Han hecho una gran temporada en la Segunda B. Y los que han subido, Jimmy, Javi Hernández, Edu Cortina o Steven, han dado el paso y han dado la cara. Todos merecemos una oportunidad para poder demostrar lo que valemos. Y si el club lo ha hecho, es porque tiene motivos. Con la llegada de 3 ó 4 refuerzos de fuera, que aporten la falta de experiencia de los otros, irá bien.

Si se va Toché, sería el fin de un ciclo del que usted formó parte.

No me imagino a Toché en otro sitio, pero el fútbol es así. Toché ha sido y es un jugador muy importante. Estoy convencido de que le queda mucho fútbol. Yo me lo quedaría en mi equipo. Cuando los jugadores cumplimos años, tenemos que asumir que podemos tener otro rol. Y Toché es un compañero de diez. Como jugador va a dar mucho. Y si no juega mucho, también va a aportar con su apoyo, sus ánimos, sus consejos. Esté donde esté le deseo lo mejor.

¿Les cansa a los jugadores veteranos que se les hable tanto de la edad que tienen?

Me hace gracia a veces. Yo me encuentro como hace diez años. Y otros con menos edad están igual o peor que yo. Muchos compañeros me lo dicen: 'ya quisiera yo a tu edad estar como tú'. Yo les digo que se cuiden y a ver si hay suerte. En el caso de Toché, no es un tema de edad. Él está bien, como yo. Todas las pruebas que nos hacen así lo dicen. Está finísimo. Le queda fútbol hasta que él quiera.