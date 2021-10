“Te sientes protegido, unidos somos muy grandes, somos poderosos”

CÓMO LLEGA EL EQUIPO Y CÓMO ESTÁ MARIÑO

“La semana ha sido muy buena, como el resto de semanas. No hemos cambiado nada en cuanto al resto de semanas. El equipo llega en un momento óptimo, para competir ante un rival complicado, pero estamos convencidos de que vamos a hacer un gran partido. Diego está al 100%. Tuvo unas molestias y decidimos que parara”.

PÚBLICO EN MAREO

“Nuestra gente nos multiplica, nos ayuda, nos anima. Nos da ese plus de energía. Ha sido una mañana diferente. Ha sido la primera que ha venido nuestra gente. Te sientes protegido y con la sensación de que somos muy grandes y de que unidos, somos muy poderosos. Nuestra afición nos da muchísimo”.

DECLARACIONES DE BABIN

“No concibo a mi equipo sin participar en cualquier competición tomándoselo al límite. Las palabras de Babin hay que interpretarlas y aplaudo el grado de motivación de este jugador”.

ASPECTO PERSONAL, CÓMO HA IDO LA SEMANA

“El grado de motivación es a tope. No puede haber mayor motivación. Hay muchas muestras de ánimo que hace ver lo importante que es el partido para nuestra gente. Tenemos claro lo importante que es para nosotros, pero también lo importante que es para nuestra afición”.

SIN AFICIÓN DEL SPORTING

“Los tenemos presentes. No nos sentimos separados. Apoyamos 100% la decisión de las peñas y del club. Como vamos juntos, aceptamos lo que han decidido. Sabemos que están ahí. Somos uno, y, si se decide, vamos con ellos. Que sepan que los vamos a tener muy presentes”.

SUBIR O REBAJAR EMOCIÓN EN VESTUARIO

“Hemos visto un grado de activación óptimo para llegar al partido de mañana al 100%. Me quito el sombrero. Excepcional”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

AFRONTAR DERBI DE OTRA MANERA

“La semana se ha afrontado de manera óptima. En cuanto a las sesiones, intensidad, tensión, motivación. Los extremos no son buenos, pero el equipo ha hecho una buena semana”.

¿VENTAJA MANTENER BASE DE LA TEMPORADA PASADA?

“Para nada. No tiene nada que ver. Nos vamos a encontrar a un rival que, independientemente de las altas que tenga, es un equipo sólido. Desde la defensa crecen. Tienen mucho talento arriba. El Oviedo es un rival difícil de ganar. Para mí eso no es determinante”.

¿LA CLAVE?

“Siempre está en el acierto en las áreas. ¿Cómo se consigue eso? Dependiendo del día, estás más acertado. Entre las áreas, depende más de cómo queremos que se juegue nosotros a lo que quieren ellos”.

¿FICHARÍA ALGÚN JUGADOR DEL OVIEDO?

“A ninguno. Tengo a los mejores. Tienen grandes jugadores que marcan la diferencia. Borja es un jugador de Primera División. Pero no firmaría a ninguno, tengo a los mejores”.

¿SANGRE CALIENTE O CABEZA FRÍA?

“Tienen que ir unidos. No puede haber una sin la otra. Cuanto más estable sea esa unión, más fácil es que te salgan bien las cosas”.

BAJAS Y PIQUE EN LOS MICRÓFONOS

“No voy a perder el tiempo en responder la segunda. Es absurdo.

Las bajas nos hacen perder potencial. Tenemos que buscar soluciones porque no tenemos de esos jugadores para sustituirlos. Pero, desde que acabó Amorebieta, no pienso en los jugadores que no tengo. Nos condiciona. Nos debilita. No se para la competición, tenemos que tirar con ello”.

MENSAJES DE LOS AFICIONADOS EN LA CALLE

“Todos han sido muy correctos y en la misma línea. No ha habido nada especial”.

CON QUÉ COMPARA ESTE DERBI

“Tengo los argumentos suficientes, pero sin haberlo vivido con nuestra afición. Me es difícil equilibrarlo. Por lo que concibo, está en el Top 1, pero no he vivido otros derbis. Los he vivido en el fútbol base Barcelona-Espanyol, pero nos es comparable. Espero vivir muchos más para dar una opinión”.

QUÉ LES DIRÁ A LOS JUGADORES ANTES

“No lo sé. Según los vea”.