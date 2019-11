Allá por el año 2000, Pablo Carreño vio por la televisión el triunfo de Juan Carlos Ferrero para España en la Copa Davis. Era la primera 'Ensaladera' para el combinado nacional. Por aquel entonces, el tenista asturiano apenas tenía 9 años de edad. Casi dos décadas después, el tenista asturiano logró levantar este mismo título en la Caja Mágica de Madrid. “El de Ferrero ante Hewitt fue uno de los primeros partidos de tenis que vi por la tele, siempre he soñado con ganar esta competición”, destaca Carreño en Deportes COPE Asturias.

Tras levantar la copa el pasado fin de semana, el asturiano tuvo muy presente a un gran número de personas, entre ellos, a quienes han estado más cerca durante toda su trayectoria. “Recuerdo cuando a los 15 años me tocó alejarme de casa para irme a Barcelona, para luchar por un sueño”, admite. Pablo Carreño participó en el encuentro de cuartos de final ante el argentino Guido Pella, un partido donde terminó lesionado. “Llevaba entrenando casi dos semanas en Madrid, preparando la competición y no es lo mismo entrenar que competir. Entré nervioso, a nivel de juego no se notó porque el nivel era alto, pero sí a nivel muscular, donde noté molestias al principio del segundo set. Me hicieron bajar un poco la intensidad y, aún así, el partido duró tres horas y terminé con una sobrecarga muy fuerte que me impidió participar al día siguiente”, apunta.

Carreño, que destaca el gran ambiente entre todos los representantes del equipo español, se queda con “el esfuerzo que ha hecho Rafa Nadal, jugando prácticamente todos los días dos partidos, y con Roberto (Bautista), que pese a recibir una mala noticia, nos ha dado a todos una lección de vida ganando el primer partido de la final, es algo sobrehumano”, asegura Carreño. Tras cumplir uno de sus sueños, Pablo Carreño quiere seguir cumpliendo metas en su trayectoria y ya se fija su próximo objetivo, estar en los Juegos Olímpicos de Tokio.