"No ha sido el partido que queríamos, pero este equipo no se rinde nunca"

El entrenador del Real Oviedo valora el punto sumado por su equipo en Anduva.

EL OVIEDO NO ESTUVO CÓMODO

“Es cierto. Nos hemos enfrentado a un equipo que estaba en alerta porque no estaba consiguiendo buenos resultados en casa. Le ha metido ritmo y energía. No hemos estado cómodos durante buena parte del partido y hemos jugado más a lo que querían ellos. Nos costó ajustar defensivamente, tienen jugadores dinámicos. La intención era hacerles daño, pero no fuimos capaces de dar tres pases y correr a la espalda. En el primer tiempo no hemos estado cómodos, en el segundo algo más. No ha sido el partido que queríamos. Este es un equipo y no se entrega nunca. Cuando no estamos bien, hemos sido capaces de rescatar un punto. Nos agarramos a algo para que, a partir de aquí, a ver si somos capaces de mejorar”.

TRES JUGADORES CALENTANDO A LA MEDIA HORA

“Esos momentos en los que dices que hay que hacer algo. En el centro del campo no cogemos una segunda jugada, no llegamos a ningún rechace. Ellos juegan con tres en el centro. Por un lado quería igualar… pero quería hacer algo y dudaba. Al final del primer tiempo parecía que… vamos a ver cómo arrancamos el segundo tiempo. No ha sido un gran día para nosotros”.

DEBUT DE POMBO COMO TITULAR

“Como todos. No ha sido un partido para él. No hemos sido capaces de que le llegue el balón en condiciones. Ha sido un tema general. Estaba teniendo buenas actuaciones cuando había salido. Una pena para nosotros, que no hemos sido capaces de encontrarlo. A veces, cuando le llega la pelota, brilla”.

CUANDO EMPIEZA A ASOMAR ARRIBA, DAR ESE PASO

“No tengo esa sensación para nada. No creo que los jugadores piensen en la clasificación. Hablamos del partido, de lo que nos vamos a encontrar. En Segunda, los partidos son complicadísimos. Las diferencias son mínimas. Como no estés bien conjuntado y compacto, igualando ritmos e intensidades del contrario. Nos ha pasado a favor en algunas ocasiones y, en otras, como en el día ante el Leganés. Me tengo que quedar con el orgullo del equipo, de que no es nuestro día, que no estamos bien, pero a base de rabia hemos sido capaces de empatar”.

COPA DEL REY

“Haremos rotaciones y haremos una valoración general de cómo se encuentra la gente. La idea es que participe el máximo de gente posible y si podemos obtener un buen resultado. Nos vamos a encontrar un rival con mucha energía e ilusión. Se van a dejar la piel. Es un campo particular. Nos tenemos que adaptar a él. Creo que sería importante poder pasar. Es el mejor entrenamiento para los que no juegan. No todos pueden jugar. Es una gran oportunidad para todos”.