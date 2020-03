"He sido un afortunado por poder entrenar al Oviedo Baloncesto"

“Es un día muy triste. Algo inesperado y no planificado. En 2004, cuando se fundó el club, una de las líneas básicas era que no te podías cargar a un entrenador a mitad de temporada. Hemos sido fieles durante 16 años a ese principio”. El presidente del Liberbank Oviedo Baloncesto ha mostrado su pesar horas después de la destitución de Javi Rodríguez. Fernando Villabella reconoce que es una decisión “injusta, la última bala de un juego de ruleta rusa”. “No lo calificaría como falta de confianza en su trabajo, sino en un intento a la desesperada de colocar al baloncesto en Asturias a este nivel. Quiero dejar constancia del agradecimiento del club a Javi. En una muestra más de su forma de ser, cuando se lo comunicamos, no nos decepcionó”, ha revelado.

"Podemos repetir todos los latiguillos que se repiten en estas situaciones: hay que buscar una motivación extra, no se ganan partidos, siempre se rompe por el lado más débil... No estamos seguros de que vaya a ser la panacea de la salvación. La no salvación no será culpa de Javi. Será culpa de una serie de factores que se han confabulado para estar en esta situación”, ha explicado el presidente del OCB.

Javi Rodríguez ha mostrado un discurso de agradecimiento en su despedida. "Quería dar las gracias al club. Me dieron la oportunidad hace cinco años de ser partícipe. Nunca he intentado engañar a nadie. Soy un tío honrado y sincero. Cuando vine, hace cinco años, dije que esta oportunidad era un regalo. Me siento afortunado”, ha afirmado Javi Rodríguez. “Me siento afortunado por pertenecer a esta familia. He descubierto a gente maravillosa. Desde las altas esferas hasta Chema, el conductor del autobús”, ha agradecido.

El ya exentrenador del OCB ha halagado a todos los estamentos del club: “Aquí he sido la persona más feliz a nivel profesional. Cada día que pisaba Pumarín o pisaba la oficina. El público, en las buenas y en las malas, se ha portado de manera ejemplar. Nunca ha habido una mala palabra. Soy mil veces mejor entrenador de lo que era hace año y medio. Dejo aquí muchos amigos. Ser entrenador no es fácil. No es sencillo tener a doce jugadores contentos. Quiero darles las gracias a los jugadores”.

“Ojalá el entrenador que venga haga ganar al equipo once partidos seguidos. Eso significaría que el equipo se salva. Al club les dije que, en el momento en el que deje de ser la solución y fuese el problema, me marchaba. Soy el responsable de que el equipo no gane, tengo que aceptar la decisión del club. Se lo dije cuando me lo comunicaron. ¿Mi futuro? Pasa por recoger a la mujer, coger al crío en el colegio, jugar con él, sentarme a cenar con ellos, leerle un cuento... Ser feliz. Mi vida es plena como para no tener que echar de menos el baloncesto", ha relatado.

NUEVO ENTRENADOR.

El Oviedo Baloncesto negocia el fichaje del técnico vasco Natxo Lezcano, que acumula una gran experiencia en clubes como el Breogán de Lugo y el Palencia. “Estamos buscando un relevo. No podemos perder ni un día. Lo primero era tomar la decisión de Javi; lo segundo, despedir a Javi como se merecía. Por mí, que (el nuevo técnico) esté aquí hoy a las cinco de la tarde. Es la temporada más difícil desde que estoy en el Oviedo Baloncesto. Este año hemos trabajado igual que siempre, pero ha salido mal”, ha explicado el director general, Héctor Galán, que ha preferido no valorar ningún nombre propio relacionado con el banquillo del OCB.