Sergio Egea abandona una rueda de prensa en Salamanca

Sergio Egea ha sorprendido hoy a todos, sobre todo a quienes más le conocen, en plena rueda de prensa en Salamanca. El exentrenador del Real Oviedo no atraviesa el mejor momento en su actual equipo. En el transcurso de la comparecencia, un periodista le ha preguntado por una posible destitución. "Uno está para trabajar y ser positivo. Todos queremos rendir al máximo para que este club crezca. No podemos perder los papeles y queremos que el equipo compita de la mejor manera posible. Converso todas las semanas con la directiva. Yo creo en los proyectos; las urgencias no son buenas”, ha manifestado.

Después le han cuestionado sobre si hay prisas por empezar a sumar victorias en una temporada con un formato breve y diferente en la Segunda División B. “No. ¿Tú tienes prisa?”, ha preguntado Egea al periodista. Seguidamente, el entrenador del Salamanca CF UDS no ha esperado por más preguntas, se ha levantado y ha dado por finalizada la rueda de prensa cuando aún algún periodista quería seguir cuestionando al técnico argentino.