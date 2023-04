Sergi Enrich: "Nos viene todo en contra y hay que luchar contra eso"

Tras anotar un gol, Sergi Enrich compareció ante los medios de comunicación en zona mixta después del empate frente a la SD Eibar.

Un empate con ocasiones para ganar.

"La semana pasada no nos merecíamos ese resultado. Hoy hemos tenido ocasiones para ganar y no ha entrado. Creo que el equipo está bien y estamos siendo regulares. Hemos encontrado lo que queríamos: tener más dominio en campo rival. Estamos teniendo más llegada y es importante".

¿Qué significa tu gol?

"Un punto muy valioso contra mi ex equipo. Les deseo lo mejor, pero es un punto importante".

Un error que condena en defensa.

"Es evitable, el vestuario lo sabe. No lo podemos permitir. Hemos terminado en su área contra el líder. La afición tiene que ver que es muy importante para nosotros. Nosotros también les tenemos que dar, claro que sí, pero tenemos que hacer muchos puntos para salvar la categoría y tenemos que remar todos juntos".

Caída al suelo tras un balonazo.

"Me he asustado. Arbilla tiene un buen pepino de disparo. Me ha dado en el sitio del 'ko'. Hubo cinco minutos que no sabía donde estaba, me empezaron a entrar escalofríos en las manos".

¿Qué querías decir con tu gol señalándote la oreja?

"La afición es muy importante y he tratado que lo vean. Los jugadores tenemos que dar los primeros, pero notamos mucho a la afición. El vestuario del Eibar me lo ha dicho, que este estadio cuando aprieta es increíble".

¿Has notado falta de apoyo o demasiada crítica?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Nunca, eso nunca, pero estamos en una situación que no queríamos. Queríamos luchar por otros objetivos, pero no podemos desviarnos del camino. El Oviedo sabe lo que es estar fuera del fútbol profesional. Nosotros tenemos que luchar cada balón, estar entregados, pero tenemos que estar unidos".

Ponferradina marcando el descenso.

"También ex equipo mío. Hablo mucho con ellos, están en una situación complicada. Somos unos cuantos ahí, es un punto bueno contra el líder y venimos de hacer un partido contra el segundo clasificado. No hay ningún partido fácil en Segunda".