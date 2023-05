Sergi Enrich, MVP oviedista: "Estoy contento en Oviedo y el club lo sabe"

Sergi Enrich ha recibido el premio a mejor jugador del Oviedo en el mes de abril. Con cinco goles en los últimos siete partidos, incluído el gol oviedista en el derbi asturiano frente al Sporting, el delantero balear se ha convertido en la referencia ofensiva de los de Cervera en el tramo final de campeonato.

Gran momento de forma.

"Muy contento a nivel personal. Todos los premios son bien recibidos, pero sobre todo a nivel colectivo. El fútbol es un deporte de equipo y en estos últimos meses el Real Oviedo ha sido un equipo".

Renovación.

"Es normal, ahora se habla. Hace un mes y medio ni por asomo. Termino contrato y es normal que ahora se hable de esto. Estoy ayudando al equipo con goles, estoy contento aquí y el club lo sabe. Creo que he demostrado que como persona y profesional he sumado mucho, que es lo que me dicen mis compañeros, que para mí es lo más importante. Nunca me he dado pr vencido, he seguido trabajando y he tenido el premio que buscaba".

Mejor momento de la temporada. ¿El peor fue la expulsión de Burgos?

"Sí, ha habido momentos muy duros en los que lo he pasado mal. Vine a un proyecto muy ilusionante gracias a Bolo y a David Mata. Tenía ofertas muy benas del extranjero, pero decidí venir aquí porque sé lo que es el Real Oviedo y no me arrepiento para nada. Después vino la destitución de Bolo y lo pasé mal. Llegó Cervera, que lo conocía. Tuve esa expulsión contra el Burgos que fue un momento importante para mí y para el equipo. Son experiencias que te vas encontrando en el fútbol. El equipo no encontró esa tecla después, tuvimos una mala racha de resultados. Salí del once, el míster buscó otras fórmulas para ir hacia arriba, es normal. Al final, por la lesión de un compañero, que no lo desea nadie, me ha tocado jugar y demostrar que estoy para este equipo".

¿El club te ha ofrecido la renovación?

"Hace un mes y medio hubiéramos hecho esta pregunta y no me querían ni ver. El fútbol es así de raro. Siempre digo que un futbolista tiene que sobreponerse a las dudas que pueda haber sobre él. En ese sentido estoy muy contento porque he dado un paso adelante y he ayudado al equipo. Ahora estoy en una situación muy cómoda y quiero terminar jugando. Estoy muy contento en el club. Sé que han llamado a mi agente para tener una charla y la vamos a tener. Si estoy valorando quedarme es porque estoy a gusto, si no lo estuviera ya lo hubiera dicho porque soy muy sincero. Es todo lo que te puedo decir hasta ahora, no hay más".

¿Que ha supuesto para ti marcar en un derbi?

"Increíble. Soñé el día anterior que marcaba el gol de la victoria. Fuimos inconformistas y dice mucho del equipo. Me gustó ver al equipo jodido por no ganar el partido. Una lástima no poder conseguir los tres puntos, pero marcar un gol en el derbi fue una sensación única. Ver a toda la gente animando... es un gol para el recuerdo".

¿Cómo viste el penalti a favor del Sporting en el derbi?

"Para mí no es penalti. Las veces que me agarran a mí dentro del área y no es penalti. Se vio el agarrón más de Dani Calvo que de Djuka, pero son decisiones que hay que afrontarlas. Fue duro porque teníamos el partido controlado".

Base importante de jugadores para la próxima temporada.

"Si te fijas, a principio de temporada también había esa base. El fútbol es muy complicado, los estilos cambian. Bolo intentó un estilo diferente al año pasado y no cambió. Cervera es un míster parecido a Ziganda y parece que va mejor. Es importante mantener un bloque, mantener un proyecto. Es muy importante para el futuro".

¿Te gustaría probar en el extranjero?

"Soy muy sincero. El año pasado tenía la idea clara de irme al extranjero porque los años pasan y el fútbol son experiencias. Me gustaría vivir una experiencia fuera, no lo voy a esconder. Cuando estaba en el Eibar tuvo muy buenas cosas del extranjero y el verano pasado tenía también propuestas pero decidí venir a Oviedo. Ahora queremos sentarnos y estamos valorando seguir. Mi familia y yo estamos bien aquí, pero no me escondo y antes de terminar mi carrera me gustaría tener una experiencia en el exranjero".

El Oviedo ha cumplido tus expectativas.

"Vine al Oviedo porque sabía que era un club grande. Creo que ha venido gente, el Grupo Pachuca, que están haciendo las cosas muy bien. Tienen ganas de hacer algo grande, se ve el trabajo que están haciendo. La Segunda es muy difícil, pero con humildad y trabajo se pueden hacer grandes cosas".