Sergi Enrich: "Marcamos pocos goles, pero nos marcan pocos. Nos dan rendimiento"

El Real Oviedo ha entrenado en El Requexón y ya piensa en el partido contra el Burgos. Con la baja de Borja Bastón, a los delanteros les toca dar un paso al frente. Es el caso de Sergi Enrich, que está teniendo un papel importante en el equipo, como demostró con sus buenos minutos en Málaga. Ha analizado la actualidad azul en sala de prensa en El Requexón.

Victoria en La Rosaleda

"La victoria fue importantísima. Fuera de casa nos estaba costando y son tres puntos importantes para alejarnos de esa zona en la que no queremos estar y mirando un poco hacia arriba que es donde sí queremos estar".

Buena versión fuera de casa

"Hicimos un partido como venimos haciendo. Muy correctos defensivamente, solidarios, sabiendo a lo que queremos jugar... Jugábamos en un estadio que aprieta y el Málaga no está en una situación muy buena. Eso le podía ir en contra. A base de mucho sacrificio tuvimos nuestras ocasiones. El público apretaba y sabíamos que le podía ir en contra".

Lesión de Bastón

"He hablado con él. Es una lástima que tenga la lesión. Esperemos que no sea mucho. Para nosotros Borja es muy importante".

Mayores opciones en ataque

"Soy un jugador que siempre intento dar lo que me pide el entrenador. Si tengo que jugar más retrasado o más arriba juego e intento siempre ayudar a mis compañeros y hacer lo que me pide el entrenador. Ahora tenemos varias opciones".

¿Le está costando al equipo encontrar regularidad?

"Es que Segunda es muy difícil. Ni los de arriba estamos viendo que tienen esa racha. El Éibar lleva dos partidos sin ganar, Las Palmas empata... Es muy difícil. Llevamos una línea buena. Tenemos que encadenar una serie de victorias a ver si nos podemos acercar arriba y alejarnos de abajo. Para eso trabajamos".

Próximo partido ante el Burgos

"Es un equipo que me gusta mucho. Sabe muy bien a lo que juega. Lleva muchos años con el mismo entrenador y están haciendo un trabajo excepcional. Es un partido complicado. Dos equipos parecidos. Esperamos conseguir los tres puntos, que son muy importantes".

El equipo no ha marcado más de un gol por partido en toda la temporada...

"Se está hablando de que marcamos pocos goles, pero yo miro que nos marcan pocos goles. Eso no es fácil. Yo estoy contento, los goles dan rendimiento. Otra cosa sería que el equipo no marcara o no mantuviera portería a cero y no ganar partidos. Ganamos así los partidos. Me gustaría ganar siempre así. No lo cambiaría por nada".

Apartado personal

"Estoy contento con mi trabajo. Intento aportar lo máximo, ayudar al equipo en lo que pueda. Tal vez no se vean esas cosas que un míster sí ve. Los primeros defensas somos los delanteros. Llevo toda la temporada jugando lejos del área y haciendo un trabajo que no se ve. Intento aportar lo que me diga. Siempre en beneficio del equipo.