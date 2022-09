Sergi Enrich en COPE: "Pensé en retirarme; había perdido la ilusión por jugar al fútbol"

Sergi Enrich es uno de los grandes fichajes del verano en el Real Oviedo. El delantero se estrenó ante el Levante como titular y marcó su primer gol como oviedista. Enrich concede a Deportes COPE Asturias su primera entrevista como jugador del Real Oviedo para hacer un repaso de su trayectoria, de su vida, sus momentos más críticos y el resurgir posterior. La entrevista más personal del balear en pleno Día de Asturias.

Naciste en Ciutadella, en Menorca.

“En verano se está súper bien. Mi isla es un paraíso. A veces nos vamos lejos y cogemos aviones muchas horas pero lo tenemos aquí. En España y en Baleares".

¿Cuáles son tus primeros pasos en el mundo del fútbol?

"Todo empieza con mi padre, que era entrenador. Hice un gran torneo en cadetes con una selección de Menorca contra el Madrid y el Barcelona. Mi padre estaba con el organizador del torneo y me preguntó si quería ir al Madrid o al Barcelona, pero yo era del Mallorca y me fui al Mallorca. Tenía la camiseta de Amato, aquel delantero argentino. Era mi sueño. Fui la perla de la cantera del Mallorca. Luego fueron temporadas muy bonitas. Debuté con Manzano y lo recuerdo con mucho cariño".

Cumpliste un sueño con el Mallorca.

"Sí. Recuerdo, cuando estaba en el filial, que vinimos a Oviedo en aquella fase de ascenso a Segunda B. Estaba en la selección española y me rompieron el pómulo, así que no pude jugar en el Tartiere. Alucinábamos con el Tartiere y el Oviedo. Sabíamos que estaban en Tercera por accidente. Eran un equipazo".

¿Quiénes eran tus ídolos?

"Recuerdo a Amato, pero siempre me fijé en Etoo. Luego Güiza, aunque el delantero que más me marcó fue Aduriz".

Cambiaste el sol y la playa de Baleares por las nubes y las fábricas de Eibar.

"Me gusta el norte. No sé si es por hacer tanto tiempo en el Eibar pero me gusta más jugar en el norte que no el bochorno y el calor".

¿Qué te dio el Eibar para que jugaras 197 partidos y marcaras 39 goles allí?

"Todo el mundo me lo pregunta. Me sentí tan a gusto, tan querido por el club y la afición… cuando estás bien en un sitio, es difícil cambiar. Eso me pasó a mí. Tenía un sueño que era jugar en la Premier. Rechacé ofertas de mucho dinero. Estuve a punto de ir al Norwich y al Watford, pero le tenía mucho cariño al Eibar".

Decía Tito Blanco hace unos días que el futbolista, a veces, no valora a los clubes que pertenecen".

"El Eibar me dio la oportunidad de jugar en Primera. Eso nunca lo voy a olvidar. Mendilibar fue clave. El primer año con Borja Bastón hicimos una temporada espectacular. Me hice un nombre gracias a Eibar, aunque los últimos años lo pasé mal. Bastante mal. Al final te quedas con lo bueno, sin rencor y con mucho cariño".

Lo pasaste mal, dices. ¿Cómo convives en 2022 con la condena por hacer público aquel vídeo sexual?

"Ha pasado mucho tiempo, pero parece que el tiempo no pasa. Es una cosa que me va a quedar de por vida, aunque yo lo tengo olvidado. No voy a cambiar mi manera de jugar ni mi manera de ser. A mí me llena que la gente que me conoce del fútbol hable bien de mí. Eso es lo que me llevo. Estoy orgulloso de haberme sobrepuesto a muchas cosas que otros jugadores, quizás, no hubieran podido",

¿Por ejemplo?

"El linchamiento social diario que uno tiene. Tienes que aguantar muchas cosas. Es así. He cometido un error y he sido condenado. Ya está. La justicia está ahí por algo".

¿Qué feeling recibes de la gente en la calle?

"En Eibar me trataron súper bien. El club genial. En Twitter y en redes sociales es donde más pasa. Vivimos en eso, somos personas públicas. Hay que vivir con eso, no hay que darle más vueltas".

¿Cómo lo lleva tu familia?

"Han pasado muchos años. Estoy muy feliz de tener la familia que tengo: mi niña y mi mujer. Han estado conmigo en los momentos buenos y en los malos”.

¿Qué pasó con el Schalke 04? Dijiste con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE que no te rechazaron por tu condena.

"Fue una cosa muy rara. Hago una reunión con el director deportivo. Saben perfectamente mi condena y no pasaba nada. En la Championship, en Inglaterra, es cierto que no me firmaron por un vídeo donde llamaba ‘puto negro’ a mi amigo Eddy Silvestre. Era un tema de racismo. Sin ningún problema, yo lo entendí. En el Schalke no fue el caso. Acepté el reto por ser un club histórico y por la afición, no por dinero. Me pactan unas cifras y unas primas. Con esas condiciones firmaba, pero si no las cumplían me quedaba en Segunda División. Al final del reconocimiento médico me dijo mi repre que no cerraba las primas. Después de eso, sacaron un tuit rechazando mi fichaje".

Se entendió que el Schalke 04 sacó ese tuit rechazando tu fichaje por la presión de su afición.

"Muchos aficionados me daban la bienvenida, estaban muy contentos con mi fichaje. Me sentó muy mal volver a lo mismo. En España hubo mucho revuelo y me afectó. Estuve a punto de dejarlo, de retirarme".

¿Pensaste en retirarte del fútbol?

"Sí. Económicamente, gracias a Dios, estaba bien. Tengo mis negocios que me van bien, mi familia que me quiere. No es fútbol lo que me pasó y perdí la ilusión de volver a jugar. Para mí eso no es fútbol. Estaba mal, lo pasé mal. lo pasé muy mal".

¿Cómo vuelves a ilusionarte?

Volví a Barcelona, estaba mal. Bolo me llamó para que no lo dejara. Me dijo que le habían hablado muy bien de mí, gente cercana. Me dijo que no era justo lo que me estaba pasando. Le dije que no podía, no estaba bien, quería estar tranquilo. Una semana después vi a la Ponfe contra el Málaga y vi un equipazo. Ahí le dije a mi representante que llamara a la Ponferradina a ver si les seguía interesando. Y firmamos".

Después de un buen año en Ponferrada, vuelves a ser atractivo para muchos clubes que se interesan por ti. ¿Por qué Oviedo?

"Te soy sincero, no perdí contacto con el míster. Le estoy muy agradecido por engancharme al día a día. Había un grupo de gente unida, un buen grupo que va en la misma dirección. Ese es el éxito. Se abrió el mercado y Bolo insistió, hablamos muchas veces. Sin embargo, con mi pareja pensamos que era bueno una experiencia fuera. Llamé al míster y al presidente de la Ponfe y les dije que quería salir fuera con mi mujer y mi hija. Se estancó el mercado en ese momento porque estábamos buscando algo de fuera de España. Llegaron muchas cosas. La que me gustaba más era un equipo de Dubai que nos ofrecía buena cantidad de dinero y un buen sitio para vivir, pero a la hora de firmar me miré con mi mujer y dijimos: no es el momento. Mi mujer me recordó que estaba bien, que había recuperado la ilusión. El míster me seguía llamando, diciéndome que tenía que ir a Oviedo. Y nos fuimos para Oviedo porque me hablaron muy bien de la ciudad, del club y del estadio. Sabía que iba a estar bien. Me supo mal por la Ponfe porque se portaron muy bien conmigo, pero el míster me tiró mucho. El día a día que vivimos juntos me tiró para venir aquí".

¿Qué te has encontrado por dentro en el Oviedo?

"Que somos una familia. Borja y Tomeu me insistieron en venir. Saben cómo soy y es lo que yo pido. Me decían que aportaría con mi alegría y buen rollo. Y justo me he encontrado lo que me decían. Es lo que quería. Somos un equipo de buenas personas y un equipazo futbolísticamente hablando. Tenemos un potencial muy grande. El club con Pachuca ha dado un giro e intentan que sea un año ilusionante. Sabemos que hay muchas expectativas, pero dentro del vestuario somos conscientes de que puede ser un año muy bonito".

En la ciudad se empieza a respirar que esta es la mejor plantilla desde el ascenso a Segunda.

"Eso hay que demostrarlo en el campo. Tenemos que trabajar y demostrar que queremos ser un buen equipo. Si seguimos así, con humildad y trabajo sin pensar que somos unos cracks, trabajando día a día, aportando cada uno nuestro granito de arena… estoy confiado en que haremos una buena temporada".

De tus nuevos compañeros, ¿alguno te ha llamado especialmente la atención por su nivel?

"Me ha llamado mucho la atención Rodri Tarín. Me había enfrentado a él y me parece muy buen jugador. Siempre que me enfrentaba a él, me costaba. Me gusta ganar muchos duelos y con Tarín me cuesta. Me ha sorprendido mucho Koba. Con Bordalás hablamos de él, se estrenó como titular con Bordalás, sabía de su potencial. De todas formas, aquí no hay ningún Messi, Mbappe ni Haaland pero somos un gran grupo y un gran equipo que es lo más importante".

Has hablado varias veces de Borja Bastón. ¿Cuántos goles marcasteis aquella temporada?

"Él marcó 18 y yo unos 10. Firmaría la mitad (risas). Hicimos una temporada muy buena".

Contra el Levante se os vio que mantenéis la química.

"Nos conocemos muy bien. Cada vez que tengo el balón sé donde va a estar Borja. Siempre busca el desmarque para encarar a portería. Yo soy un jugador más de ayudar en las caídas, en medio, defensivamente. Y luego está Samu Obeng. Se habla de Bastón y Enrich pero Samu es un jugadorazo. Lo dije en mi presentación. Estoy convencido de que los tres vamos a aportar. También Marcelo, que ha jugado por dentro. Vamos a dar alegrías a este equipo".

Después de pasar por Tercera e ir ascendiendo, queda la guinda de subir a Primera. ¿Habláis en el vestuario de hacer historia?

"Hay un grupo que tiene muchas ganas de hacer algo grande. Lo percibo y lo noto. La Segunda es muy difícil, pero si seguimos así, si no nos creemos el 'Dream Team', si seguimos siendo humildes sabemos que podemos hacer algo muy bonito".

Hace un año lo hablamos con Borja Bastón. El que regrese a Primera con el Oviedo hará historia para siempre en este club.

"Hacer historia en un club… Imagínate subir a Primera con el Oviedo. Un club historico, con muchos años en Primera y que vivió una época no tan buena. Ahora llega un Grupo con ilusión y faltan muchos pasos adelante. Siempre con cautela y humildad".

¿Cuánto tiempo has firmado?

"Un año. Uno más uno".

Te veo muy comprometido con el proyecto.

"Soy un jugador que, cuando estoy en un club, lo doy todo. No soy de medias tintas. O estoy al 100% o no estoy. Me puede salir bien o mal, pero lo minimo que puede hacer un jugador es darlo todo por el club que te paga. Y que la afición lo vea".

Creo que muchos de los oyentes que escuchen esta entrevista van a quedar sorprendidos. Hay otra imagen de Sergi Enrich.

"Si ahora me retirase, estaría orgulloso de todo lo que he hecho. Intento ser buen compañero porque soy así. Me gusta animar a la gente si están bajos. Somos privilegiados, a mucha gente le gustaría estar en nuestro lugar. Tenemos buen equipo, estamos en un club 'top'. Hay que ser conscientes de eso. Aquí hay chavales jovenes que me preguntan por los partidos en Primera. Les digo que soy un tuercebotas, pero que a cojones no me gana nadie. Es así".

Te sentirás mayor contando batallitas a los jóvenes.

"Me siento joven y físicamente estoy muy bien, pero soy el segundo veterano (risas). Con orgullo."

¿Qué sueño te queda por cumplir?

Tal vez hace un año, cuando pasó lo del Schalke, no lo hubiera dicho, pero creo que me merezco terminar en Primera. Por mi trayectoria, por lo bien que lo hice en el Eibar, que no tuve el premio de seguir".

¿Y si fuera en el Oviedo?

Ojalá. Sería la guinda. Lo voy a dar todo, lo vamos a dar todo. Que la afición no tenga dudas: lo vamos a intentar hasta el final".