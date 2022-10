La sequía de Djuka, no preocupa: "Lo veo con más estabilidad emocional que en temporadas anteriores"

La derrota de Granada todavía está en la retina. El Sporting consiguió levantarse del traspié venciendo al Eibar en casa y afronta un nuevo partido en un escenario de entidad, como es Mendizorroza ante el Alavés. Analizamos el encuentro de este sábado con Andrés Menéndez, de La Nueva España.

El equipo reaccionó ante el Eibar en El Molinón y nuevamente vuelve a afrontar un partido en un campo de entidad: "Fue un tropiezo muy duro. El equipo no dio la imagen que había dado en el resto de la liga. Fue un desastre. Todo lo que rodeó la semana fue negativo. La ausencia de Gragera, el runrún que hubo... La goleada fue abultadísima. La mejor reacción fue la que se hizo contra el Eibar. Y con un once, en el que quitando la defensa, era similar. Me pareció el partido más completo de la temporada".

Una de las ausencias, importante sin duda, es la de Pedro Díaz, que venía siendo de los jugadores en mejor momento: "Yo a Pedro le pido más porque lo tiene. Tienes que pedirle a los que lo tienen. También soy muy de Rivera. Tiene muchísimo talento. Me parece una gran decisión por parte de Abelardo haberlo recuperado. Yo creo que jugará Zarfino detrás de Djuka, pero sí es verdad que Cristo merece tener más protagonismo. No sé si en Vitoria, por como es el Alavés apueste Abelardo por un delantero y no dos".

Andrés Menéndez es de los que confían en Djuka en todo momento: "Es un jugador que siempre ha sido de rachas. Es un futbolista inestable. No está jugando mal, pero no tiene ese acierto en los últimos metros. Sí que le veo más estabiilidad emocional que cuando tuvo la sequía de la primera temporada. Djuka no es un delantero de 23 goles, es de 14 como la temporada pasada. Abelardo apuesta por dar continuidad cuando las cosas salen bien y a Djuka le valora otro tipo de cosas. Contra el Eibar jugó el mejor partido de la temporada".