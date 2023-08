Seoane en su presentación: "Me ilusionaba mucho jugar en Oviedo; el Tartiere me impresionó"

Jaime Seoane ha sido el último en llegar al Real Oviedo. El centrocampista ya ha entrenado con el equipo y es una de las grandes esperanzas de cara a la próxima temporada. Firma cuatro años por Pachuca. El primero jugará en el Real Oviedo.

¿Cómo afronta esta aventura de firmar cuatro años por Pachuca?

"Lo importante es este año, que tengo la oportunidad de venir aquí. En algún año de mi vida me ilusionaba mucho jugar aquí y este año lo voy a poder conseguir. Estoy muy contento por ello".

¿De dónde nacen las ganas que tiene del Oviedo?

"Desde la primera vez y única que he venido a jugar me impresionó el estadio y la afición. Desde que bajé al estadio me llamó mucho la atención todo este ambiente".

¿Qué ha hablado con Cervera?

"Ya sabemos cómo son los equipos de Cervera. Son muy trabajadores, muy comprometidos, con un despliegue físico grande. Vengo a adaptarme a la idea del entrenador y dar todo lo que me pida".

¿Cómo llega físicamente? ¿Cuál es su mejor posición?

"Físicamente estoy bien. He hecho toda la pretemporada en Getafe. Yo he jugado en todas las posiciones del centro del campo, incluso por la izquierda. Me siento cómodo en todas ellas".

Su llegada ha elevado las expectativas ¿Cómo asume ese rol?

"Presión ninguna. Vengo a sumar y dar el máximo. Intentar conseguir los objetivos que nos marquemos".

¿Qué te has encontrado estos primeros días?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Me encuentro un vestuario muy humilde, muy sano, en el que todos los componentes del staff tienen muy buen ambiente. Estoy muy cómodo y muy contento".

¿Cómo han ido las negociaciones y cómo se da el fichaje?

"Estaban viniendo opciones y posibilidades. Con Pachuca, que está haciendo una apuesta fuerte y tienen mucha ilusión en el Oviedo se me propuso esa opción. Y Oviedo era una ciudad a la que siempre me había gustado ir. Me pareció una buena opción".

¿Hay especiales ganas de resarcirse tras el año de Getafe?

"En Getafe fue un año complicado. No solo en lo personal, también en lo colectivo, estuvimos en la zona de abajo y apretados todo el año. No se me dio mucha oportunidad para poder demostrar, pero al final pudimos conseguir el objetivo. Con ganas de volver a estar en los terrenos de juego y dar el máximo nivel".

¿Qué le gusta de Oviedo?

"Soy una persona tranquila, me gusta la naturaleza. Esta ciudad aporta paz, el mar lo tienes aquí al lado... Todo combinado con la afición, con el ambiente que se junta aquí... Es la unión perfecta para cumplir la ilusión que tenía de jugar aquí algún año".