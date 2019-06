Miguel Torrecilla se ha agarrado al sentimiento de pertenencia para elaborar su discurso de balance de temporada y analizar el porvenir. Ha sido la expresión que más veces ha repetido durante una hora de comparecencia. El director deportivo ha mostrado un once histórico del Sporting para exclamar: “¡Nos gustaría que (el próximo equipo) se pareciera a ese once, que tuvieran el sentimiento de pertenencia de ese once!”.

El responsable deportivo del Sporting ha explicado el proceso para la construcción de la nueva plantilla: “Primero, hay que mirar en casa. El sentimiento de pertenencia lo buscas primero con tu gente. Después, repatriar jugadores que han estado aquí. En tercer lugar, ir al mercado nacional. Y si este se encarece, acudir al mercado internacional”. En la actualidad, el equipo cuenta con veinte jugadores con contrato. Torrecilla se centra en incorporar un defensa central, un lateral derecho y un lateral izquierdo.

“Los aficionados quiere ver un equipo que se identifique con ellos, el equipo contra el Cádiz, ahí hay un embrión. Le dije a José Alberto que la próxima temporada vamos a jugar 43 partidos, porque el primero fue el del otro día”, ha añadido Torrecilla. El director deportivo defiende su proyecto y asegura que siempre ha mirado a los de casa: “Cuando llegué, el filial estaba en Tercera con jugadores en crecimiento. En un año, subieron ocho de ese once titular. Y hay otros en el camino”.

Torrecilla eludió calificar la temporada como un fracaso, aunque sí reconoció errores: “Claro que nos hemos equivocado, pero no vamos a bajar los brazos, no nos escondemos. Que nos vean como valientes que nos levantamos ante algo que no nos ha salido bien, que no nos vamos a quedar parados, que vamos a seguir hasta que no veamos al Sporting donde queremos. Ha habido errores, pero también cosas positivas, jugadores que han crecido. Tenemos un bloque, un embrión, un armazón, hay jóvenes que están creciendo y tirando la puerta”.