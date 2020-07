"He sentido más alegría en Oviedo que ganando dos Ligas con el Barcelona"

La permanencia del Real Oviedo también ha supuesto la consecución de un objetivo personal para Francesc Arnau. El director deportivo azul reconoce que trabajando en el club del Carlos Tartiere ha sentido "más alegría que ganando las dos Ligas" que consiguió "como jugador en el Barcelona”. Arnau admite que el desenlace de la temporada “ha sido muy sufrido, muy angustioso". "Tanta angustia cuesta externalizarla. Por dentro, me siento muy satisfecho por hacer algo bueno y muy difícil”, destaca.

Tras firmar por el club azul en el pasado mes de diciembre, el director deportivo asegura que su llegada “supuso una ilusión muy grande". "Llevaba tiempo sin trabajar y sin sentir las emociones del cargo. Para mí fue un reto, la confianza de Arturo va más allá de lo profesional. Era un reto poder solucionar la situación en la que estábamos”, apunta.

Además, Arnau destaca las conversaciones mantenidas con un colega de profesión tras conseguir la permanencia y solventar una situación realmente complicada. “Un director deportivo me decía que no somos conscientes de lo que hemos hecho, que esto pasa una vez en la vida. Todo el grupo, todo el club tiene que saber que tenemos que recordar esta temporada como un hecho de superación. Cuando las cosas van mal y se juega por la supervivencia, hay enseñanzas que se recuerdan para siempre y nos tienen que servir para seguir funcionando en la vida”, explica el director deportivo del Real Oviedo.

A lo largo de la comparecencia de este miércoles, Arnau también se ha referido al proyecto: “Siempre pienso a largo plazo, nunca he dejado de trabajar pensando en la temporada y en estar salvados. Por ejemplo, en el filial hemos firmado operaciones condicionadas a que estuviéramos en Segunda B. Esos cuatro o cinco fichajes se irán conociendo en los próximos días”. El director deportivo oviedista destaca la confianza que tiene por parte de la propiedad del club. “Arturo y Federico me escuchan y me hacen caso. Me siento respaldado. También por el Consejo de Administración; tenemos muchas reuniones, hablamos, debatimos. Salimos con una idea, que es siempre la misma. Que sentemos unas buenas bases para el futuro”, recalca.