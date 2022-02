"Sentí emoción y satisfacción en el Tartiere"

"Tratando de descansar en Pamplona" tras una semana muy intensa, Juan Carlos Unzué atiende la llamada de Deportes COPE Asturias con el recuerdo aún vivo de su saque de honor en el Carlos Tartiere. Más de 10.000 personas de pie reconociendo no sólo su trayectoria profesional sino su excepcional mensaje de vida: el que transmite de manera incansable para concienciar a la sociedad y a los políticos en torno a la enfermedad que padece. la ELA.

Unzué realiza un viaje a través de las emociones vividas en los últimos días en Oviedo. Repasa sus recuerdos por el viejo y el nuevo tartiere entre 1999 y 2001, además de reconocer felicidad por mantener contacto con antiguos compañeros en aquellos equipos dirigidos por Luis Aragonés y Radomir Antic en Primera División. El mensaje de Juan Carlos Unzué, aunque relacionado, va mucho más allá del fútbol y del deporte.

¿Qué sentiste dentro de ti cuando más de 10.000 personas se pusieron de pie para recibirte en el Tartiere?

"Emoción. Emoción y satisfacción. Los oviedistas no pueden tener un gran recuerdo mío a nivel profesional porque jugué poco como titular en el Real Oviedo. Comprobé que el Tartiere no valora sólo mi tiempo en el Real Oviedo; valora el mensaje que estoy tratando de transmitir a todo el mundo en relación a mi enfermedad que es la ELA. En qué situación están casi todos mis compañeros de equipo".

Jugaste poco porque el titular era Esteban

"No me lo puso fácil. Se ganó esa continuidad porque tuvo muy buenas actuaciones, dio un rendimiento muy bueno. Cuando he estado de 'suplente indiscutible', como suelo decir yo, he tratado de entrenar a tope. El primer beneficiado era yo pero luego mi compañero de puesto, en este caso Esteban. Que él supiera que ahí estaba yo preparado para quitarle ese puesto de titular".

Además de Estaban o Rubén Reyes, ¿mantienes relación con más gente de aquella época?

"Sí. Había tenido relación actual con Ricardo Bango, que había sido compañero mío en Sevilla además de en Oviedo. Una de las satisfacciones del fin de semana ha sido estar con Jaime o Dani Amieva había tenido contacto en los últimos años. En el caso de Geni, Rubén Suárez o Keita no les veía hace 20 años. El poder darnos un abrazo, recordar viejas anécdotas o historietas hizo que, además del saque de honor, todo tuviese mucho más sentido. El fin de semana ha cuadrado perfectamente en Asturias porque he conocido a otros tres compañeros de enfermedad. Con dos de ellos tenía contacto a través de WhatsApp: José Luis Capitán y Marcel Sabou, que fue jugador del Sporting. Además, he podido conocer a Pelayo que es otro afectado y también muy deportista junto a su mujer Paula que es un encanto".

Te has convertido en un símbolo de la lucha conra la ELA

"Siento que tengo ese altavoz mayor que otros compañeros. A través de los medios tenemos que estar todos involucrados. Se está informando también desde el punto de vista de otros compañeros o de médicos acerca de la ELA. Lo que he tratado de hacer es contactar con otros compañeros para que me transmitieran sus preocupaciones y reivindicaciones. Que mi mensaje no sea personal sino colectivo, de todos los enfermos de ELA en España".

Hablas de mensaje. ¿Cuál es ese mensaje?

"Lo primero es informar de qué se trata esta enfermedad. Cuando la gente escucha que la ELA no se cura y que la esperanza de vida media es de 3 o 5 años, la gente se queda impactada. Si a esto sumamos la cruda realidad en la que el 94-95% de mis 'compañeros de equipo' tienen difícil tner una vida digna, el mensaje cala. Diría que tenemos a mucha gente concienciada. Ha habido primeros pasos pero no son suficientes aún. Nos falta que los políticos, que son los que pueden cambiar las leyes, actúen ya. No podemos perder ni un minuto".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Un 80% de los fondos dedicados a investigar la enfermedad son de iniciativa privada. Sólo el 20% son fondos públicos

"El último estudio que hay da estos números. No diré que se deba priorizar con esta enfermedad porque hay muchas. El histórico nos dice que vivimos más tiempo pero, ¿en qué condiciones vivimos? Hay enfermedades como la ELA, el parkinson o el alzheimer que sufr mucha gente. Deberíamos prestarle más atención a la investigación. No puede ser casualidad que sean de las pocas que quedan sin cura. Deberíamos de hacer un esfuerzo e invertir más fondos públicos en esto".

Has hablado de tu encuentro con Marcel Sabou, ex del Sporting que también padece la ELA. ¿Cómo fue ese encuentro?

"Muy interesante. Estos encuentros no son exclusivos entre 'afectados'. Esta enfermedad condiciona mucho el día a día del entorno más cercano. Conocer a Marcel, a Lili, a Mario que es su hijo, a Belén que es una amiga... Fue la posibildiad de disfrutar de una mañana fantástica, conocer cómo estaba Marcel. Lo que tenemos claro es que cuando los afectados nos vemos cara a cara, nos entendemos mejor".

Marcel tiene la enfermedad más avanzada que tú, ¿no?

"Él lleva para ocho años. Ha pasado la esperanza de vida media. Tiene afectado el habla, la movilidad... pero caminaba por casa con la ayuda de su mujer y su hijo. Lo que pude percibir es que tiene una actitud fantástica y no es casualidad que se haya mantenido tanto tiempo con la enfermedad".

¿Cómo haces para mantener esa sonrisa y esa fuerza en cada aparición pública?

"Los que me conocen desde joven repiten que siempre he sido un poco así, que esta sonrisa me ha acompñado muchos díos, muchas horas. No sabría decirte qué me genera esta fuerza pero sí te digo que hay algo clave: he aceptado desde el primer día a la ELA como parte de mi vida. Son unas cartas muy malas para jugar pero las puedo jugar de la mejor manera. Lo único que puedo controlar es mi actitud. No he tenido que hacer nada especial. Si hubiera necesitado ayuda estaría igual de satisfecho, pero soy el mismo Juan Carlos Unzué que cuando era un crío o cuando era jugador. Me sigo comportando de la misma manera que antes del diagnóstico".

Volvamos a Oviedo. ¿Cuáles son tus recuerdos de aquella etapa?

"Fueron dos años complicados. El primer año más interesante con Luis Aragonés, que cumplimos el objetivo con cierta solvencia. El segundo más complicado, con Antic, en el que descendimos. Yo tuve la suerte de vivir el último año del viejo Tartiere y el primero del nuevo Tartiere. Eso se queda en la retina".

¿Te quedas con el viejo Tartiere o con el nuevo?

"Creo que era más acogedor el antiguo. Más cerrado, tenías la gente más cerca... pero el nuevo retumba. Lo comprobé en un partido de la Selección. Eso anima mucho a los jugadores. El nuevo es más actual y ojalá pueda ver al equipo en Primera División".

¿Cómo avanza la enfermedad? ¿Qué cosas ya no puedes hacer?

"Ya muchas cosas. Cosas esenciales que tienen que ver con la movidad. Tengo afectados brazos, manos y piernas. Curiosamente, lo que me ha dado de comer toda la vida. A veces miro mi cuerpo y pienso: con lo fuerte que yo estaba, con lo que me ha dado este cuerpo... y ahora he debido de gastar las 'pilas alcalinas' con un poco de antelación (risas). Necesito ayuda para ducharme, secarme o vestirme. Tengo la fortuna de tener una mujer magnífica que me ha ayudado siempre, más si cabe ahora. Y eso es muy de agradecer".

¿Y qué cosas puedes hacer aún y te gusta hacer?

"Lo que están intactas son mis capacidades cognitivas. Hasta los últimos días somos conscientes de lo que nos pasa. Eso me da mucha tranquilidad porque, hasta el último día, voy a poder seguir siendo Juan Carlos Unzué. La esencia del ser humano es poder mostrar tus emociones, tus sentimientos, y eso lo voy a poder hacer aunque sea con ayuda de tecnología. Eso me da mucha tranquilidad".

Para terminar, háblanos de tu libro: 'Una vida plena'

"Tuvo aceptación desde la presentación en Barcelona a mitad de noviembre. Animaría a la gente a comprarlo por dos motivos: el primero porque van a pasar un buen rato aunque no les guste el fútbol. Hay testimonios de gente que están a mi alrededor y van a poder conocer más la ELA. Además, una parte de los beneficios, los que a mí me corresponden por derechos de autoría, son donados al 100% a través de Fundación Luzón para la investigación de la ELA. Dos motivos: entretenerse un rato y que, comprando el libro, contribuyes a que esta enfermedad descubra antes la cura".