El seleccionador español para los Juegos Olímpicos, Luis de la Fuente, fue protagonista en 'El Partidazo' este martes. Entre otros asuntos, estuvo encima de la mesa la ausencia de Manu García de la lista definitiva para la cita de Tokio. Tras la pregunta de Juanma Castaño, el seleccionador asegura que "tengo buena relación con Manu García, lo conozco desde la sub-17. Es un chico muy inteligente y muy preparado", asegura.

Además, reconoce que "es normal" que Manu García pueda estar afectado por no estar presente entre los 22 elegidos. De la Fuente admite que "me parece fenomenal si no fuera de esa manera...". Pero el seleccionador apunta que "seguro que entiende el motivo de mis decisiones porque en otras ocasiones ha sido él el favorecido. El fútbol es así".