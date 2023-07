Segunda prueba de pretemporada: "De momento es difícil averiguar lo que quiere Cervera"

El Real Oviedo empató ante Pachuca, sumando su segundo partido en la pretemporada, primero en tierras mexicanas. Pocas pistas de Cervera y pocas conclusiones. Las pinceladas individuales, lo que más destaca Sergio Fernández en Deportes COPE Asturias.

Algunos jugadores cambiados de posición, y un delantero llamando la atención. Son algunas de las apreciaciones tras la segunda prueba: “Estamos en una pretemporada aún poco rara la del Oviedo, es muy difícil adivinar nada de lo que quiere Cervera. Situaciones muy extrañas, como ver a Rama en el lateral derecho y jugar con cuatro delanteros un rato del partido. En cuanto a Masca... Entre la salida de Obeng, lo que pase con la posible lesión de Millán y la adaptación de Alemao, yo creo que ya ha derribado la puerta y lo normal es que se quede. Como revulsivo es muy bueno. Hay jugadores que tienen que ganarse minutos como Schiappacasse, que no parecen que vayan a arrancar".

Con la salida de Obeng, parece que Masca podría tener sitio en el equipo: “El gol de esta madrugada hace un buen control, no es sencilla la acción. Tiene el perfil de futbolista agresivo, parecido a Obeng. Si sales al mercado va a costar dinero. Está sin comprobar que pueda ser un delantero de 25 partidos en la categoría, pero por los que tiene delante no creo que su rol sea ese. No veo razón para que no se quede”.

El Oviedo no se pareció mucho a lo que se venía viendo del equipo en el tramo final de la pasada temporada, con el equipo poco a poco acumulando carga: “Empezó con 4-2-3-1, luego lo vimos con cuatro delanteros en el once… No sé si es que no está en el punto de empezar a enseñar cosas. Equipos que mantienen entrenador puedes esperar una continuidad. El equipo con balón hasta ahora es una cosa terrible. Y luego sin balón se están viendo cosas curiosas. Cervera no permite pases por dentro, protege espaldas de los mediocentros... Y vemos que el Oviedo está sufriendo bastante por ahí. Es una pretemporada muy atípica. Hay que esperar”

El apartado individual es donde se está viendo alguna cosa más: “La gente lo está intentando. No me parece que los futbolistas estén en baja forma. Sí que los que vienen de América pueden tener más dificultades para adaptarse. Schiappacasse lo está intentando, pero si mandas una falta a 20 metros es que no estás. Pero si veo que la he noté lo está intentando y que la gente se está cargando, que es para lo que están estos partidos. Es un trabajo normal de pretemporada y no se puede valorar al colectivo. Hace falta uno o dos partidos cuando vengan a Asturias”.