"Sea en Oviedo o en Gijón, es una pena ir escoltados por la Policía"

José Alberto López encara su segundo derbi asturiano. "Hemos intentado alejar al equipo de la presión que suelen tener estos partidos. Así lo hicimos la pasada temporada; nos fue muy bien y por eso lo hemos repetido", cuenta el entrenador en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo en el Tartiere.

El técnico rojiblanco opina sobre la ausencia de afición sportinguista en Oviedo: "Independientemente de que se produzca en Oviedo o en Gijón, me da mucha pena que tenga que haber esas medidas tan estrictas. No ha habido problemas entre aficiones. Ir escoltados por la Policía es algo tremendamente tristes. No debería afectarnos estar solos en el Tartiere. Es un once contra once. Nos gustaría tener a la afición, pero hay que abstraerse de eso. Nuestra afición está en todas partes. Es una pena que no esté a 30 kilómetros de distancia".

José Alberto también responde a las buenas palabras, pronunciadas minutos antes, por parte de Javi Rozada. "Tengo mucho respeto a Rozada. Nos llevamos bien. Por aquello (el incidente de la temporada pasada en el derbi de filiales) ya pedí disculpas de forma pública y privada, tanto a él como a su familia. Cuando nos hemos encontrado después, hemos bromeado sobre ese suceso. Le deseo lo mejor, quitando estos dos partidos", explica.

Sobre el estado del césped, el entrenador del Sporting cree que no será un gran inconveniente: "Recuerdo el partido de hace dos temporadas en el Tartiere. Estuvo en riesgo de suspensión. Creo que el campo no va a estar peor que aquel día". El preparador asturiano piensa que "para los dos equipos es un partido importante, porque ninguno de los dos está donde quiere estar".

"No pienso en eso (en si se juega el puesto). Pienso en el partido ilusionante del domingo. Pienso en lo que depende de mí; en lo que no depende de mí no me paro a pensar ni un segundo", concluye José Alberto.