"Enseñaría qué es el Sporting"

“Sería un líder fuera y dentro del campo, un jugador de calidad que lidere a los jóvenes del filial, que enseñe en el club qué es el Sporting. Tendría que ser obligatorio que volviera. Nunca tendría que haberse ido”. Rodrigo Fáez lo tiene muy claro: el regreso de Javi Fuego sería “un acierto total”.

El periodista gijonés recalca que el jugador del Villarreal “se cuida, es un ejemplo. Calleja (su entrenador), no hace mucho, lo ponía como ejemplo. Podría seguir en Primera y, si quiere venir al Sporting como estoy leyendo, sería un gran acierto”.

Fáez recuerda su trayectoria: “Ha rendido siempre, en muchos clubes. Su posible regreso me parece un lujo y algo de sentido común. Y no es humo. Sé que se dice que si cortina de humo y esas cosas, pero no, no es humo. ¿Cuánto me ilusiona de 1 a 10? ¡24!”.