Saúl: “Nos jugamos tres puntos, pero es un partido especial”

“Nos jugamos tres puntos, pero es un partido especial”. Con esas palabras se refiere Saúl Berjón al derbi asturiano. El Sporting-Oviedo de este domingo no es “un encuentro más, somos conscientes, la gente lo vive más, es el derbi, el partido que todo el mundo quiere jugar”, añade.

En ese aspecto, uno de los capitanes del Real Oviedo admite que “el ambiente que se vive es diferente. Es el mayor rival del Real Oviedo, como nostoros somos el suyo. Nos va a animar más gente de la habitual. Estar allí y sentirlo, ver el campo lleno... es como si fuera una final de la Champions para nosotros”.

Respecto al encuentro, Saúl Berjón apunta que “el equipo sabe lo que tiene que hacer. El míster nos está diciendo cómo ganarle al Sporting y que 2019 siga igual de bien para nosotros. Queremos darle esa alegría a la afición”.

Los azules jugarán como visitantes en El Molinón. “Vivirlo fuera de casa es diferente. La afición mayoritaria será la de ellos, pero es algo que no hace falta explicar al vestuario. Son partidos que, para la gente que no es de aquí y para nosotros, quedan grabados para la historia, ya que no puedes jugar muchos a lo largo de tu carrera”.

Berjón llega a este encuentro tras ser titular ante el Nástic de Tarragona. “Me hacía falta un partido así. En los dos anteriores, donde salí desde el banquillo no estuve bien, y psicológicamente me machaco mucho. Me vino bien”, añade.

Además, el extremo azul cree que el derbi no tendrá las connotaciones de la temporada anterior. “El año pasado hacía mucho tiempo que no había ese partido y la gente lo afrontaba con un poco con miedo, incluso. Ahora es un derbi diferente. El equipo va bien, la dinámica es buena. Con tres puntos podríamos meternos en play off”, destaca.

Sobre el rival, el Sporting, el futbolista del Real Oviedo concluye que “he visto algún partido del suyo. Ellos son un buen equipo, juegan bien y son intensos. Creo que hay que superarles en eso, que también son señas nuestras. El que esté mejor en eso, será el que gane”.