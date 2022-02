Saúl Craviotto: "Tengo 37 años pero el crono dice que estoy en forma"

En Deportes COPE Asturias hemos hablado en exclusiva con Saúl Craviotto. Uno de los deportistas españoles más importantes de la historia que nos ha atendido desde la sede de VAROCAR Gijón, donde nos ha hablado de presente y futuro.

Rumbo a París

"Estamos iniciando temporada y ciclo olímpico. Estamos ya pensando en París. Saliendo del post olímpico de Tokio que ha sido un ciclo muy muy duro pero con ilusión y ganas que es lo importante".

¿Por qué ha sido tan duro este ciclo?

"Ha sido un ciclo de cinco años, con una pandemia de por medio. Todos los ciclos olímpicos son duros: el de Pekín, Londres, Río... aunque este de París es más corto psicológicamente; son tres años. Tengo ganas".

Qué es lo próximo para Saúl Craviotto

"En la mente tengo entrenar a tope. Mi presente y futuro más próximo sigue enfocado al deporte. No tenía muy claro seguir pero mis compañeros y mi entrenador me han dicho que no me escapo, que otro ciclo olímpico me lo voy a comer (risas). Tengo 37 años pero físicamente estoy bien, las lesiones me respetan. Cuando uno hace lo que le gusta, le ilusiona y el crono dice que estoy en forma... lo vamos a intentar una vez más".

¿Te sientes preparado para unos JJ.OO con casi 40 años?

"Lo que manda es la cabeza. Hemos evolucionado mucho a nivel físico. La alimentación, técnicas de entrenamiento, de estiramiento... Los avances están alargando las carreras de los deportistas. Ahí está el ejemplo de Rafa Nadal. Lo que manda es la cabeza; estar con ganas e ilusión. Tener un equipo que transmite positivismo, buen rollo... En esta vida tenemos que hacer lo que nos gusta y lo que nos ilusiona y luchar por ello. Yo estoy en esa línea".

¿Piensas en lo que habrá después de la retirada?

"Aunque no se me pase, tengo que hacer porque se me pase porque es natural. A mí me gusta el deporte. Tengo mil proyectos e historias en la cabeza pero quiero seguir ligado al deporte".

Javier Hernanz, nuevo presidente de la Federación Española de Piragüismo

"Paisano nuestro y compañero mío de toda la vida. Estoy muy ilusionado. Tiene una oportunidad increíble de hacelo genial. No le gana nadie a ilusión y ganas. Yo como piragüista, compañero y amigo le deseo lo mejor. Estoy seguro que como presidente lo va a hacer muy bien".