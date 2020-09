Saúl Berjón no seguirá en el Real Oviedo.

Saúl Berjón ha comunicado que no seguirá en el Real Oviedo. El ya excapitán ha enviado un texto a los medios de comunicación explicando por qué no va a renovar su contrato con el conjunto azul.

Este es el comunicado:

Buenas a todos, quería comunicaros que no voy a seguir en el Real Oviedo y me gustaría aclarar algún malentendido que creo que hay. Es cierto que me reuní con Francesc Arnau (el 18 de agosto) y me trasladó una propuesta y que a los cinco minutos le dije que no la aceptaba. Tras 12 días sin tener noticias del club, y entendiendo que no quieren contar conmigo, llamé personalmente el 30 de agosto a Francesc Arnau para comunicarle que no iba a renovar al ver que no hay interés alguno desde el club, no queriendo alargar esta situación de incertidumbre. Tras la conversación, se cierra mi etapa como jugador del Real Oviedo. Solo mis más cercanos saben el trabajo a lo largo de más de una década, para poder cumplir la promesa de jugar con mi camiseta, solo quien me conoce bien sabe el orgullo de lucir el brazalete de capitán del Real Oviedo. Siempre seré un oviedista más y quiero aprovechar para dar sobre todo las gracias a la afición desde el primer momento hasta el último y al Grupo Carso por todo lo que hicieron y hacen por nuestro equipo. ¡Gracias! ¡Hala Oviedo!