Santi Cazorla, presentado: "Volver al Oviedo es un objetivo cumplido"

SANTI CAZORLA

“Quiero agradecer al Grupo Pachuca por esta posibilidad. No solo por venir sino por la amistad que nos une. Y gracias a Javi Mier porque es un chaval impresionante, por dejarme este dorsal. Me siento un poco mal porque no quieres quitarle el puesto ni el dorsal a nadie”.

“Siempre he dejado la puerta abierta porque siempre era un objetivo a cumplir. A medida que iban pasando los meses lo veia más cercano. Terminaba contrato en el otro club y era una decisión personal y familiar. Según iban pasando los meses se iba acercando la decisión".

“Conozco la categoría, he visto al Oviedo siempre que he podido desde Qatar. Mucha gente desde fuera puede pensar que es fácil. Son equipos bien trabajados y es complicado, nos hemos quedado varias veces cerca del playoff”.

“¿Posición? donde esté en contacto con el balón. Me gusta más por el centro pero también puedo en banda”.

“Por mi jugaría en Burgos, pero hay que ser realista. Son tres meses sin competir y necesito tiempo. Con el mister he hablado y espero hablar más con el paso del tiempo”.

“Creo que hay un gran equipo. Pachuca ha hecho un gran esfuerzo. Veo que el vestuario es una familia. Es una pasada y es muy importante para conseguir los objetivos”.

“He soñado muchas veces con el debut. Jugar en casa siempre es diferente. Se pasan muchos momentos por la cabeza de lo que se puede vivir. Seguramente estaré muy nervioso, pero esto se trata de que el equipo gane”.

“Quiero disfrutar del fútbol. El cuerpo mismo te da mensajes. Quiero disfrutar el momento, el día a día, quiero aprovechar la oportunidad de estar en mi casa. No sirve pensar en el futuro".

“No hemos comenzado de la mejor manera posible, pero la Segunda es muy larga. Es clave ganar en Burgos".

“Complicado llegar al derbi. Es un partido especial para todos. Lo he vivido muchas veces desde lejos y es un ambiente mágico, pero va a ser complicado. Hay que respetar unos plazos que hemos marcado con el cuerpo médico y técnico. Intentar estar lo antes posible, pero al cien por cien”.

“No consigo asimilarlo. No es merecido tanto cariño. Ojalá sea en el verde lo máximo posible. Es un plus, una responsabilidad en lo personal. Agradecido por la gente que está ilusionada con mi llegada”.

“Resurgimos los dos. Eso habla de lo que es el Oviedo: cuanto más hundido está, más fuerte se vuelve. Rendirse no es una opción, me siento muy identificado con eso”.

“Mi reto personal es dejar a este club lo mejor posible. Que mi paso haya servido para que este club sea más grande. Mi objetivo es poder sumar".

“Juan Mata es mi amigo. No eres más o menos oviedista por decidir volver al Oviedo. Si yo no hubiera tomado el paso de volver, nadie me hubiera podido decir si soy más o menos oviedista. Y eso pasa también con Juan. No hay que juzgar a las personas por volver o no. Mata, lo sabemos todos, es muy oviedista. Esta es su casa, pero es dueño de su futuro. No hay que meterle una presión añadida por mi vuelta”.

MARTIN PELAEZ

“Jesus Martínez me dice que nadie le habla mal de Santi. El futbolista lo conocemos y pero dice que nadie habla mal de Santi y eso no es tan fácil".

“La idea es que se quede siempre. Que se sienta comodo porque es su casa. Firmó por un año pero va a estar aquí el tiempo que él decida. Como él quiera".

“Colombatto no esta al 100% pero casi. Por el tema salidas no está cerrado. Tenemos una gran plantilla y ahora necesitamos un equipo. Son nueve incorporaciones, con Colombatto diez”.

“Tengo una gran amistad con Jenni. La apoyamos como Grupo, estamos a su lado. Ella ha hecho su declaracion y estamos con ella".