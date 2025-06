Santi Cazorla marca la final ante el Mirandés como el partido más importante de su carrera: "Devolver al Oviedo donde se merece es único para mí"

Santi Cazorla, capitán del Real Oviedo, tomó la palabra este miércoles en el regreso al trabajo de los azules en El Requexón. No se ejercitó junto al resto de sus compañeros por las molestias que arrastra en la rodilla, pero aseguró que estará en la vuelta de la final del playoff de ascenso frente al CD Mirandés.

Estará ante el Mirandés. "Es el momento de arriesgar y voy a estar, es lo único que sé. Ojalá que mejore de aquí el sábado".

Sufrimiento en Anduva fuera del terreno de juego. "Con mucho sufrimiento. La decisión la tomamos justo antes de ir al campo sabiendo que era lo mejor para todos. El equipo hizo méritos para conseguir un resultado mejor y ahora hay que darle la vuelta en casa con nuestra gente".

COPE Tiempo de Juego en el Municipal de Anduva

El Tartiere que espera. "Un Tartiere de ensueño. Ojalá podamos estar a la altura de lo que nos dan ellos. Tenemos una afición increíble y esperamos estar a su altura".

El Mirandés que espera. "No creo que vayan a cambiar nada. Son un gran equipo, saben a lo que juegan y saben sus virtudes. Hay que tener calma y hay que trabajarlo".

Firmar la situación. "Por supuesto. A principio de temporada hubiéramos soñado estar donde estamos hoy. Va a ser difícil, pero hay que estar tranquilos, confiados y hay que ser fuertes".

Titular o suplente. "Estoy para lo que quiera el míster. Estoy para lo que necesite el equipo y para aportar todo lo que pueda".

Eliminatoria igualada. "Con un resultado a favor nos vale, pero que nadie espere ganar fácil porque no va a ser así. Vamos a necesitar a la gente como pasó en Almería, que nos sacaron de los malos momentos".

Ilusión en el oviedismo. "Para mí es lo más bonito. Por encima de lo que siento por el Oviedo está la ilusión de la ciudad y ver lo que siente la gente al tener cerca volver a Primera. Te sientes un poco en deuda y ojalá podamos estar a la altura de las circunstancias".

HUGO ÁLVAREZ 15-06-2025 Anduva Ida Final Playoff Liga Hypermotion CD Mirandés - Real Oviedo

El partido más importante de su carrera. "Sí, es el más especial y el más importante. Es difícil decirlo porque me pilla con 40 años. He vivido partidos muy importantes con la Selección, pero lo que siento por este club y devolver al Oviedo donde se merece hace que para mí sea un partido único, especial. Si se consigue el objetivo seré muy feliz".

Cornellá. "Tenemos que saber que va a ser partido difícil. En nuestro campo tuvimos la opción de hacer el 2-0, pero en Cornellá nos refugiamos en el resultado. Hay que tener más personalidad, que en su día nos faltó. Estamos más preparados".

Gana la parte de jugador o de aficionado. "Intento disfrutarlo porque somos unos privilegiados. Sabemos lo que nos jugamos, pero es para conseguir algo bonito. Peleamos por un sueño, no es pelear por no descender, es algo bonito. Me centro en recuperarme y con la confianza de que estamos preparados para el partido".

EFE Cazorla celebra el 1-1 del Oviedo contra el Almería.

Vestuario tranquilo. "Veo tranquilos a mis compañeros. No hay que volverse locos. Es una final, pero no estamos haciendo cosas diferentes a otras semanas y esa rutina me parece fundamental".

Ambiente en el Tartiere. "Entradas van a sobrar pocas. Me llegan solicitudes todos los días y esperamos un lleno espectacular. Debemos estar por encima de ese ambiente que se va a vivir porque te puede venir en contra. Hay que tener tranquilidad para conseguir el objetivo y nuestra gente va a ser clave".