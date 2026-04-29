Santi Cazorla deja entrever su retirada a final de temporada: "Todo tiene un principio y un final"

El futuro de Santi Cazorla parece estar cada vez más lejos de los terrenos de juego. El capitán y leyenda del Real Oviedo, tras recibir el premio Moscón de Oro de Grado, ha desvelado que ya ha tomado una decisión sobre su continuidad, aunque el anuncio oficial se hará esperar. “La decisión ya la tengo tomada desde hace unas semanas”, ha confesado, añadiendo que ha sido “consensuado con el club” y que ahora lo importante es centrarse en lo deportivo.

En la vida todo tiene un principio y un final" Santi Cazorla Jugador del Real Oviedo

Aunque no ha querido dar más detalles, sus palabras suenan a despedida. “En la vida todo tiene un principio y un final”, ha reflexionado Cazorla, que pide paciencia hasta que se haga público su futuro en “los próximos días o semanas”. El jugador asturiano insiste en que “todavía no es el momento” de hablar, ya que el equipo se encuentra en una situación deportiva muy delicada.

Un año para aprender

Cazorla ha calificado la temporada como “un año difícil en todos los sentidos”. El capitán asume la mala situación del equipo con realismo: “Si vas último en la jornada 33, es también porque has sido el peor equipo de Primera División”. Sin embargo, también ha lamentado que “el fútbol no ha sido justo en muchos momentos con nosotros”, refiriéndose a partidos en casa donde merecieron más.

A pesar de las dificultades, el mensaje del capitán a sus compañeros es claro: “Defender esta camiseta hasta el último minuto y a esta afición como se merece”. Mientras las matemáticas no digan lo contrario, el equipo seguirá luchando por la permanencia. “No se puede ver un equipo muerto, un equipo que baja los brazos”, ha sentenciado.

He cumplido un sueño de niño el vestir esta camiseta en Primera División" Santi Cazorla Jugador del Real Oviedo

A nivel personal, y pese a la complicada temporada, Cazorla asegura que lo ha “disfrutado muchísimo igualmente”. Para él, ha sido la culminación de un anhelo. “He cumplido un sueño de niño el vestir esta camiseta en Primera División, era el sueño que tenía”, ha afirmado con emoción.

Mirando al futuro

Independientemente de su decisión, Santi Cazorla tiene claro que su vida seguirá vinculada al deporte rey. “Tengo clarísimo que mi vida está ligada al fútbol, es lo único que sé hacer”, ha comentado. Aunque todavía no sabe en qué función, está convencido de que seguirá aportando a este deporte: “Algo ligado al fútbol seguiré haciéndolo 100%”.

Finalmente, el jugador ha destacado la importancia de extraer lecciones de una temporada tan dura para el club. “De los momentos malos es cuando más hay que aprender para que no te pasen el día de mañana”, ha señalado, apuntando a mejoras en la “gestión” y en la necesidad de mantener la “unión” que, según él, se ha perdido en algunos momentos del año.