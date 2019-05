Samu Sánchez en El Partidazo: "Soy inocente"

Una espera de casi dos años. Pero Samu Sánchez puede al fin sonreír. "La UCI me dice que no hay dopaje, no hay sanción económica y que soy inocente, pero lo mínimo es una sanción de 2 años", explica el ciclista en El Partidazo de COPE.

La sanción de la UCI reconoce la posibilidad de una contaminación alimentaria. "Yo no tomé ninguna sustancia prohibida", asegura de forma tajante. El tiempo le ha dado la razón. "Hoy parecía que había ganado el Oro de Pekín. Mi teléfono no paraba de sonar, he recibido muchos mensajes de apoyo".

Sánchez profundiza en la noticia recibida este lunes: "No hay un dopaje, pero sí un positivo. La UCI me dice que hay una contaminación y que no hay intencionalidad. No hay dopaje, pero la UCI tiene que aplicar la ley deportiva, y la sanción por esta sustancia es de dos años".