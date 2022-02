Diego Cervero atiende la llamada de Deportes COPE Asturias tras rescindir su contrato con el Sanluqueño al final de este mercado de invierno. Camino de los 39 años, el mito del Real Oviedo se debate entre la retirada y seguir jugando al fútbol en un proyecto que le ilusione. Entrenando por su cuenta, formándose como médico y, como siempre, muy pendiente de su Real Oviedo. Así discurre la vida del tercer máximo goleador histórico del conjunto azul.

La rescisión de contrato con el Sanluqueño y sus planes de futuro

"Estoy muy orgulloso de haber estado allí. Bajé a un sitio nuevo y conocí una ciudad maravillosa, además de conseguir el reto de ascender. Estoy muy agradecido al presidente pero a veces los caminos se tienen que separar. Fue un poco traumático porque fue el último día de mercado, pero surgió así. Ahora se truncan un poco los planes... Yo soy jugador libre y podría fichar por un equipo que tenga una ficha libre. ¿Qué pasa? Que lo que tuve hasta ahora no me ilusionó lo suficiente como para dar el paso. Ahora tengo la controversia de si seguir aquí con el médico del Cádiz (Sebastián Jiménez), con el que me estoy formando como médico, o ir a otro lado. No sé lo que voy a hacer. Si seguir jugando, si lo tengo que dejar... la verdad que no sé qué hacer. Tengo muchas ganas de seguir porque me veo con mucho fútbol pero la edad es la edad y la vida va pasando".

Entonces piensas en la retirada... pero tu voluntad es seguir jugando

"La retirada la pienso más por la edad que por cómo me veo físicamente, o por las ganas. Tengo fútbol aún. Los clubes son reticentes a fichar a jugadores llegando a los 40... Pero tengo la esperanza de que salga algo que me motive. Espero que dentro de poco salga algo interesante y que me motive. Por ahora estoy esperando, llevo tres días entrenando por mi cuenta. Si no sale algo que me motive habrá que ser realista y colgar las botas. Aún tengo la ilusión de que me salga algo que me motive".

No sé si estamos preparados para saber que se retira Diego Cervero... ¿Te planteas jugar en Asturias?

"Sí me podría plantear volver a Asturias. Tuve contacto con algún contacto de Segunda RFEF pero no di el paso porque no tenía la ilusión suficiente. Si tú no estás preparado para esuchar que me retiro... imagínate yo. Hoy me levanto sin entrenar y me tir de los pelos. tengo ganas y mucha ilusión. Tengo que ir a un sitio donde vaya al 100%, para ir al 90% no voy. Tengo que luchar por algo importante, algo que me motive de verdad. Si no, a mi edad, ya no me merece la pena".

Hablemos del Oviedo 21-22. ¿Qué ha cambiado en el Oviedo para estar mirando hacia arriba cuando estos últimos años miraba hacia abajo?

"Llevábamos unos años mirando para abajo y ahora estamos mirando para arriba. Si algo tiene el Oviedo este año es que está siendo regular. Creo que poco a poco, de tapados, sin el nombre de los de arriba, estamos haciendo bien las cosas. Borja Bastón es nustro estilete para solucionar partidos, los centrales están a buen nivel... pero hay que seguir. La segunda vuelta es muy larga y a veces los rendimientos bajan. A ver qué tal los fichajes, que el apoyo del tartiere crezca un poco más... y optar a una plaza de playoff. Aún lo veo lejos, pero sólo el hecho de poder ilusionarnos a día de hoy hacía tiempo que no lo sentíamos. Con un pelín de regularidad nos enganchamos ahí arriba y si el Tartiere se enchufa... eso se va a poner como una olla a presión y entonces ahí sí que el Oviedo puede ser muy peligroso".

Se te ve ilusionado. Vas en el barco del playoff...

"Hay equipos que por historia y por presupuesto nos sacan mucho pero... contra el Almería la victoria fue contundente. Si cambiabas las camisetas te daba la sensación de que el que iba arriba era el Oviedo. Ahora vienen unos partidos que si ganamos los que tenemos que ganar... ¡hostia!. Igual llegamos enganchados al final. A veces el Tartiere no está lo enganchado que debe estar, pero como pase el frio y la lluvia y metamos allí 20.000 todos los días, cuidado que eso aprieta mucho. Los jugadores igual no están acostumbrados a tener tanto apoyo y quizá esto empiece a ser un fortín, a cambiar las tornas. La gente se va para arriba y sacas la mejor versión de cada uno".

Ilusiónate con algo y que te volvamos a ver, Diego

"Pronto me verás ilusionado. Con el fútbol o con la medicina, pero pronto me verás haciendo algo".