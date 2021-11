"No sabía que Djuka no estaba vacunado"

"Gracias por este premio, gracias a la afición sportinguista", decía Fran Villalba al recibir el premio a mejor jugador del mes de octubre en el Real Sporting de Gijón.

Cómo está el vestuario



"Más unido que nunca. Sabemos los problemas que hay pero tenemos ganas de que llegue el partido y sumar tres puntos"

Positivo de Djuka

"Djuka es un jugador importantísimo para nosotros, es una baja muy importante. Yo no sabía que no estaba vacunado. Me enteré ayer que era positivo. Lo importante es que se recupere, que vuelve a tope y que nos ayude a sacar las cosas adelante en la situación que estamos".

Importancia de la baja de Djuka para el equipo

"Para nosotros es un jugador importantísimo, la referencia en el ataque. Que no esté es una situación difícil. Lo más importante es que esté bien y se recupere".

Decisión de no vacunarse

"Es una decisión de cada uno. Creo que no es obligatorio y cada uno hace lo que quiere con su vida. Yo lo respeto y no me meto más".

Cómo ve a Gallego y cómo está a nivel personal

"Al míster lo veo como siempre, con la misma cada semana. No tiene que recaer toda la culpa sobre él; yo lo veo bien. En lo personal, necesitaba venir a un club así que me diera la confianza"

El partido ante la Ponferradina, ¿el más importante en lo que va de temporada?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Todos son importantes. Cada fin de semana necesitamos tres puntos. El equipo necesita sumar de tres. Ganas un partido y te vuelves a meter ahí. ¿El más importante? Puede que sí".

Del liderato a salir del playoff

"Es fútbol. Un día la pelota entra, otro día la pelota no entra. Creo que el equipo no ha merecido los resultados que ha tenido. Intentar corregir los errores y seguir mejorando en eso. Este equipo tiene la capacidad de estar arriba"

Por dónde pasa la mejora del equipo

"Estamos corrigiendo las cosas eso seguro y no voy a decir en qué por no favorecer al contrario, pero estamos tratando de mejorar"

'Djukadependencia'

"Todos tenemos que aportar. Gaspar, el Puma, Aitor... todos tenemos que aportar y no podemos depender sólo de Djuka. Hay que aportar todos los que somos y ganar".