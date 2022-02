Durante su visita al Principado, el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, también muestra la posición del mundo del deporte español en lo que se refiere al conflicto entre Rusia y Ucrania. Franco ha resaltado que "por supuesto que estamos en contacto" con los deportistas españoles que se encuentran en el país ucraniano.

Además, resalta que, dentro del deporte, deben estar alineados con las decisiones de otros organismos superiores. "Esto hay que afrontarlo desde distintas ópticas. Hay que ir de acuerdo con la Unión Europea en su conjunto. El Gobierno de España no puede ir por libre. Lo que decidamos en el deporte tiene que ir marcado por lo que se decida en el Ministerio de Asuntos Exteriores". No obstante, recalca que "si quieren mi opinión personal, creo que el mundo del deporte, como protector de muchos valores, como algo que fomenta la solidaridad, debería ser, y lo es, solidario con los ciudadanos de Ucrania y debería ser justo con lo que está haciendo Rusia. Ningún deportista español debería competir en Rusia ahora mismo".

En lugares como Alemania o Inglaterra, la economía rusa es importante en las distintas competiciones deportivas. Además, la UEFA ha cambiado la sede de la final de la Champions League de esta temporada. No se jugará en San Petesburgo y sí en París. Franco tiene clara su posición al respecto. "Tenemos que anteponer los valores y los derechos humanos a cualquier tipo de negocio que está ahora en cuestión. No me voy a meter en cuestiones económicas. Soy un humilde defensor de la protección de derechos. Los deportistas españoles, también lo son. Harán lo conveniente dentro de sus posibilidades. Después de lo que ha hecho Rusia, no se merece que ningún deportista español participe en competiciones en su territorio".