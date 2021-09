Valoración

"Esta victoria nos marca un camino. Estoy muy orgulloso de la victoria, del equipo y de la afición que tenemos. Hemos sabido interpretar en la segunda parte lo que necesitaba el partido".

Análisis del partido

“En la primera parte no hemos estado bien. Hemos entrado en su ritmo. Pero hay que valorar las victorias. Muy satisfecho. Creo que hemos leido muy bien el partido”.

Gaspar y Djuka



"Es un chico que está creciendo mucho y tiene madurez.En el vestuario es muy querido. Es muy fiable de cara a porteria. Djuka tambien ha marcado un golazo aunque algunos puedan decir que ya no tiene gol porque el reso sí estaban marcando".

¿Da vértigo estar arriba?



“No da vértigo nunca estar arriba. Da vertigo estar abajo. El equipo ha ganado y se tiene que preparar para la siguiente. El equipo tiene que tener una estabilidad emocional ganes o pierdas. Quiero que mi equipo interprete mejor y que entienda que somos lo que hagamos entre semana”.

Tendencia



“El equipo está haciendo las cosas bien, estamos creciendo. Participe uno u otro el respeto es máximo. Con 16 puntos descendemos. Queda mucho en una categoría tan difícil”.

Cambio de Aitor por Campuzano



“Aitor nos da muchísimo. Ha sido un cambio meramente táctico. Queríamos gente por dentro. Tocaba más otro tipo de características. La plantilla es importante que tengamos diferentes perfiles”.

Planteamiento en la segunda parte



“No nos podía pesar la ansiedad. No podíamos entrar en su juego. Era cuestión de insistir. Ha sido cuestión de esteuctura y de ansiedad. Les he dicho que si el partido no avanza y no hacemos gol, jugad con cascos y no toméis malas decisiones. Jugar aquí en este estadio con esta gente es otro rollo”.

Málaga

“Súper ordenado. Tenían muy claro lo que querían. Han sabido lo que pedía el partido. Hay que darle importancia a las cosas bien que hemos hecho”.

El Puma



“Es un juego y son personas. Hoy con balón no ha estado al nivel que solía estar. Tiene tanto potencial que nos parece poco. El error lo perdono pero no perdono las intenciones. Y en este equipo las intenciones son buenísimas”.





“Todo es más profundo. Hemos hecho muchas cosas bien. Me ha gustado la pausa que hemos tenido. Hemos podido hacerlo mejor pero no es fácil con un equipo replegado".

La roja a Escassi



“Puede ser roja perfectamente. Hay un reglamento que hay que respetar si no sería la selva. Este tipo de faltas pueden ser roja y esta creo que puede ser roja”.

Lo que supuso la expulsión



“Te condiciona porque estructuras un partido con once y te quedas con diez. Hay un cambio en la idea y en la propuesta. Pero hay un reglamento que hay que respetar. Al final le pongo un ‘pero' a mi equipo porque ellos terminan en nuestro campo. Es fútbol y a veces te quedas con uno menos, hay que trabajar con eso. No me voy a meter con la propuesta de un compañero”.

Djuka y el cuarto árbtitro



“Djuka cada semana tiene ocasiones. Para nosotros eso es muy importante. ¿El cuarto árbitro? Uno está nervioso y el otro no quiere que se le vaya el partido. Nos hemos acelerado y hemos tenido una conversación absurda. Él me entiende y yo le entiendo. No ha pasado nada”.