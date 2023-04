Rubén Reyes, al frente del Getafe, una decisión "de lo más sorprendente"

El oviedismo mira de refilón hacia Getafe, después de los acontecimientos que se han ido sucediendo en los últimos días. La destitución de Quique Sánchez Flores llevó al presidente, Ángel Torres, a buscar la ayuda de Bordalás, pero el técnico dijo que no a la oferta azulona. Y en todo este maremoto, en medio está Rubén Reyes, que finalmente ha sido el elegido para coger las riendas del equipo en una situación muy delicada. Y es que la etapa de Rubén Reyes en el Real Oviedo no fue muy larga, pero sí muy intensa, como también lo acabó siendo su salida. Gemma Santos, periodista de COPE siempre ligada a la actualidad del Getafe cuenta en Deportes COPE Asturias los entresijos de la decisión que acaba con Rubén Reyes en el banquillo del equipo del sur de Madrid.

No solo ha sido una decisión que ha sorprendido en Oviedo. También en el propio entorno del Getafe: “Ha sido una decisión de lo más sorprendente. Ha sorprendido a los jugadores incluso. Ángel Torres tenía confianza en que Bordalás iba a decir que sí, pero dijo que no. Y como no tenía otra opción tiró de Rubén Reyes. Había dirigido al Alcobendas y dirigió de manera interina un par de entrenamientos al Rayo. Aquí estamos flipando en colores”.

A Rubén Reyes no le queda otra que dar un paso adelante y coger el equipo: “Es un hombre de club. Lo ha demostrado tragando con la llegada de Planes. Ahora le han dicho que coja el equipo y él lo coge. La duda es si será solo para estos dos partidos o ya hasta el final. Todo se reduce a que la pelotita entre”.

En una entrevista en El Partidazo, Quique Sánchez Flores aseguró este viernes que la relación con la dirección deportiva era mala, algo que confirma Gemma Santos: “Era una relación inexistente. No había relación. Quique es un hombre templado y cargó públicamente contra la dirección deportiva pidiendo explicaciones de cómo se había configurado la plantilla. Cada uno barre para su lado, porque desde la dirección deportiva le daban cuota de responsabilidad. No le trajeron ningún fichaje que pidió y le dijeron que era una plantilla para estar en Europa. Le molestó mucho enterarse de que Planes y Reyes habían pedido su cabeza. Fue la gota que colmó el vaso. Planes fuera, Quique fuera y Reyes de entrenador”.