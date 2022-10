Rubén Reyes tiene dudas sobre su regreso y el Oviedo explora otras opciones para la dirección deportiva

Rubén Reyes tiene dudas sobre su regreso al Real Oviedo. El Grupo Pachuca ha contactado con el ex director deportivo carbayón, actualmente en el Getafe, para que vuelva a encabezar la parcela deportiva, aunque por el momento sin éxito. Reyes, que tiene contrato con el Getafe, no tiene clara su vuelta al Carlos Tartiere y el Oviedo ya explora otras opciones para la dirección deportiva.

En el Getafe, tanto Ángel Torres como Ramón Planes saben del interés del Oviedo en Reyes. El club azulón deja en manos del gijonés la decisión de su marcha, una decisión que no se termina de producir. A pesar de que Reyes no estaría satisfecho con su rol actual en el conjunto madrileño, tampoco termina de aceptar un regreso a Oviedo como vía de escape, argumentando su contrato en vigor en el Coliseum. Reyes figura ahora mismo por debajo de Ramón Planes, director general, en la estructura deportiva del Getafe.

Sin acuerdo cerrado y conscientes de las dudas de Rubén Reyes, el Oviedo negocia con otras alternativas para la dirección deportiva, aunque desde las oficinas del Tartiere no se cierra la puerta definitivamente al regreso de Reyes. “Estamos siempre valorando las mejores opciones para la institución. En el momento en el que tengamos una respuesta lo haremos saber. Si no lo decimos es porque no lo tenemos”, dijo Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, en la presentación de Álvaro Cervera como nuevo entrenador.