"Rubén Reyes es un director deportivo interesante y prometedor"

A las 21 horas, Huesca y Oviedo cierran la cuarta jornada en El Alcoraz. Un estadio con mucho peso en Tiempo de Juego. En Huesca está José Antonio Martín Otín, Petón, un hombre importante en la Cadena COPE, que atiende la llamada desde Asturias. “Ahora estoy en el estadio. Hay que estar aquí cuidando el castillo”, explica.

Petón vivirá el partido en el palco, en la zona alta, algo que califica como “horroroso”. El comentarista de TJ rememora una reciente conversación con Augusto César Lendoiro. “Me contaba que ahora se pone en la parte de arriba del palco. Jugaron chavales de la cantera en la victoria del Deportivo y no pudo reprimir saltar en un gol, es la primera vez que me pasa en la historia, decía. Yo no me corto y celebro los goles”, explica Petón.

El comentarista reconoce que el encuentro de esta noche “también para el Oviedo es importante pasar por El Alcoraz y volver con algo en la mochila. Es un equipo para estar arriba, que se ha reforzado bien, con un entrenador que conoce la categoría y con un director deportivo interesante, prometedor”, admite. En concreto, sobre Rubén Reyes, asegura que “es un estudioso del fútbol. Lo conocemos después de ver sus movimientos en el Rayo. Tienes información de la gente. Pertenece a ese perfil de gente joven y no histriónica”.

El Huesca realizó esta temporada una apuesta en el banquillo con la llegada de Nacho Ambriz. “Se trata de conocer al personal. Es la primera de las normas de cualquier despacho. ¿Por qué lo firmamos? Lo conocemos desde hace tiempo, cuando era el segundo de Aguirre. Soy amigo de jugadores que estaban con Aguirre y que me decían que Ambriz era el que dibujaba el equipo. Se fue a México, empezó su carrera como entrenador en solitario y ha ganado varios títulos. Es un entrenador cualificadísimo. Hablo con entrenadores que han estado allí y me dicen que es el número uno”, asegura.

Respecto al mercado de fichajes, Petón también comenta que “ha sido complicado. Sabíamos lo que estaba pasando con CVC, que iba a llegar una ayuda que no tiene debate. Es una bendición para el fútbol español. Cualquier liga europea lo hubiera aceptado. Recibimos tranquilidad, pero ha sido lento y complicado”.