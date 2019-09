Javi Rozada se marca el objetivo de recuperar al equipo y enganchar a la afición oviedista. "Yo garantizo a la afición que seremos un equipo valiente, ambicioso, que saldremos a ganar. Eso mañana se va a ver. Mi objetivo es que la grada del Tartiere conecte con el equipo", ha explicado el nuevo técnico azul.

El flamante entrenador ha tenido palabras de agradecimineto para Sergio Egea. "Es una persona excepcional. Quería mandarle un abrazo y darle las gracias. Nos ha dado un trato espectacular. No olvido que yo estoy aquí sentado porque él nos subió al fútbol profesional", ha afirmado.

Sobre el primer once inicial, Rozada ha asegurado que "Lucas iba a ser titular, pero tiene unas molestias en una rodilla y no podrá jugar mañana". Saúl Berjón, Christian, Ibrahima y Edu Cortina son las novedades en su primera convocatoria. Javi Fernández por decisión técnica y los sancionados Tejera y Obeng no están en una lista de 19 jugadores para recibir este jueves al Extremadura.