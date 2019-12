Rozada apuesta por la continuidad

El entrenador del Real Oviedo apuesta por la continuidad para medirse al Cádiz. Javi Rozada ha insistido en la idea de repetir el once que viene de imponerse en las dos últimas jornadas al Rayo Vallecano y al Alcorcón, siempre que los futbolistas que arrastran molestias físicas terminen recuperándose. "Hay jugadores tocados, si están bien, vamos a repetir once", apunta Rozada. No obstante, el entrenador lanza un mensaje de refuerzo a toda su plantilla. "Venimos de dos victorias, este once lo está haciendo bien, pero hay muchos jugadores llamando a la puerta", destaca.

El estado del césped del Carlos Tartiere es otro de los aspectos que también preocupa al técnico carbayón. "El campo no está bien, está un poco peor que contra el Rayo Vallecano. Están trabajando para recuperarlo, pero no se puede. Tiene poca hierba. Está claro que nos perjudica, pero no lo vamos a poner como excusa. Tenemos que jugar en ese campo, nos quedan doce partidos ahí y hay que afrontarlos del mismo modo que hicimos contra el Rayo", reconoce. No obstante, el entrenador habla de los trabajos de recuperación que se llevarán a cabo tras el partido ante el Cádiz. "Va a haber un parón tras este partido, habrá mejoras, van a sembrarlo y a tapar unas zonas. Ojalá en la segunda vuelta el campo esté en mejores condiciones porque en la primera vuelta no ha sido así", admite.

Para Rozada, los dos encuentros antes del parón navideño cobran una relevancia especial. "Estos dos partidos son muy importantes para el futuro tal y como se ha dado la primera vuelta. Son dos finalísimas. Los tenemos que afrontar con la máxima intensidad y compromiso. Cuando tenemos eso, somos un equipo muy complicado", asegura.

Por último, el entrenador también se ha referido al mercado invernal. "No he hablado con Arnau nada de nombres. Estoy centrado en el partido del domingo. De fichajes no os puedo decir nada, porque (lo) desconozco. Quedan dos partidos de Liga para terminar la primera vuelta y uno de Copa. Tal y como llevamos la primera vuelta, bastante tengo con llegar bien al parón como para pensar en estas cosas", explica.