Roque Mesa: "Vienen semanas que marcarán dónde vamos a estar"

El Sporting ha vuelto este martes al trabajo en la Escuela de Fútbol de Mareo. Con la incorporación de Zarfino a los entrenamientos, Ramírez tiene a todos los jugadores disponibles, con la excepción de Bamba. Uno que está llamado a ser importante es Roque Mesa, que ha pasado por sala de prensa.

Va ganando minutos poco a poco, ¿pronto ya como titular?



“Poco a poco me voy encontrando mucho mejor. Voy entrando poco a poco. Vine con la temporada empezada, con el equipo casi hecho. Tengo que ir adaptándome a las circunstancias y a la situación en general. Voy conociendo a los compañeros y todo lleva un proceso. Poco a poco voy entrando. Con ganas de aportar y ayudar al equipo como sea”.

¿Se ve para ser titular?



“No he hecho una pretemporada en sí con un equipo, pero sí es verdad que me mantenido en forma. Los ritmos de competición son diferentes. Me encuentro bien y poco a poco me voy encontrando. Cuando el mister lo crea oportuno jugaré los 90 minutos. Viene una serie de partidos y puede haber muchas rotaciones. Estoy preparado para cualquier situación.

¿Cómo ve al equipo y cómo se ve para esta serie de partidos?



“Lo veo bien al equipo. Tenemos esa asignatura pendiente de conseguir los tres puntos fuera de casa. Vamos a Huesca a conseguir los tres puntos. Hoy fue uno de los entrenamientos en los que estaban todos disponibles. Eso es bueno. Estamos todos metidos. Vienen semanas que van a marcar dónde vamos a estar. Tenemos que dar un paso adelante y hay fondo de plantilla”.

¿Qué nivel ves en el equipo? ¿Para aspirar a Play Off?



“Todos conocemos la Segunda. Veo no es mucha calidad en la plantilla. Quizá los resultados de años anteriores no acompañaron y entren dudas. Veo una plantilla joven mezclada con veteranía y con ganas de hacer las cosas bien. tenemos que dar un paso más fuera de casa. Pero es bueno conseguir un equipo Siro defensivamente. Y a partir de ahí vendrán los buenos resultados fuera de casa”.

¿Cómo vive el vestuario con esos cambios en el once, las adaptaciones a los partidos…?



“Es una plantilla joven que asimila bien los conceptos y lo lleva bien. Todos saben que no hay nadie fijo. Es una manera de estar en la tensión de la competición. Eso hace que aumente más el nivel todavía. Todos aceptan que cada partido tiene un plan”.

¿Cuál es la clave para el paso adelante fuera de casa?



“Depende de los jugadores que están en el campo, de cómo se interpreta el juego… En cada partido hay muchas fases. En Andorra la tuvimos. Contra el Tenerife fue parecido. Los que están entrando desde el banquillo dan algo diferente. Cuando el balón entre fuera de casa las cosas se verán de manera diferente”.

¿Cómo ves la competencia con el perfil de futbolista joven con el que compartes posición?



“Lo que cuenta es el rendimiento, la edad es un número. Varane es muy completo, me ha sorprendido, Nacho Méndez está en un momento de forma espectacular, Nacho Martín compite muy bien. Rivera, Zarfino… Somos un centro del campo muy completo. El mister puede elegir y ponga a quien ponga en el once va a rendir”.

¿Cree que con su figura puede ayudar a los jóvenes?



Intento ayudar, aconsejarles… Nos vamos a ayudar bastante. Ellos con las ganas que tienen… Creo que nos vamos a complementar. Estoy bastante contento con lo que veo. La plantilla tiene muchas ganas de aprender. Vamos por el buen camino”.

¿Cómo está siendo la adaptación?



“El Sporting y Gijón es fútbol. Se respira fútbol. Una de las condiciones por la que vine es por eso, por cómo lo vive la gente tan pasionalmente. La acogida está siendo muy buena. El cariño que me transmiten y las ganas son máximas. Con una gran responsabilidad, con los años de historia que tiene el Sporting, pero con ganas de hacer una buena temporada”.