Romario Ibarra: "Las lesiones no me han dejado coger el ritmo, puedo aportar cosas muy importantes"

Sensaciones tras la derrota

"Fue un resultado duro. Esperábamos sacar los tres puntos para vernos más cerca de los puestos de Play Off. Pero sabíamos que esto podía pasar en cualquier momento. Hay que levantarnos y sacar los tres puntos en el próximo partido".

¿Qué faltó?

"Un poco más de profundidad. Cuando tengamos este tipo de partidos hay que ser más profundos por las bandas. Es la manera más fácil de entrar en una defensa tan compacta".

¿Qué tal te has encontrado tú?

"Me sentí muy bien. Las lesiones no me han dejado coger el ritmo. Espero ahora poder tener mucha continuidad y poder mostrar el nivel que me trajo aquí".

A la espera de lo que pase con Viti o Paulino, se puede abrir un hueco ahí...

"Hay buenos jugadores. Hay que pelear el puesto y eso es bueno para el equipo. Hace a cada uno ser mejor".

¿Cómo has vivido tanta lesión?

"En nuestra carrera es normal pasar momentos así. Hacía tiempo que no lo vivía. Venía de campañas muy buenas con Pachuca, con muchos partidos seguidos y eso me hizo alcanzar un nivel muy alto e ir con la selección. Espero no tener ese problema y poder mostrar aquí un buen nivel".

¿Tienes ganas de reivindicarte?

"Sí, vine con mucha ilusión y con muchos sueños. Estaba muy contento de venir, pero no pude encontrar continuidad. Desde hoy voy a trabajar para aportar al equipo lo que puedo dar".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Crees que fue una oportunidad perdida la derrota? Cuesta mucho engancharse...

"Nos vemos muy cerca. Era una gran oportunidad para acercarnos, pero todavía estamos cerca. El viernes hay que salir muy concentrados y lograr los tres puntos para acercarnos mucho más".

Decía Luis Carrión que eres un perfil distinto, ¿Qué puedes dar en tu mejor momento?

"Podría dar desequilibrio por las bandas, asistencias y también tengo bastante gol, lo demostré con Pachuca. Puedo aportar cosas muy importantes al equipo".

Después de nueve jornadas sin perder, ¿hay que tratar que la derrota no sea un golpe?

"Desde que llegó Carrión el equipo mostró una mejoría muy notable. En el fútbol en cualquier momento las rachas se terminan, pero eso no significa que el equipo vaya a andar mal. Nos debe motivar más y buscar victorias en los próximos partidos".

¿La derrota hace que el partido del viernes tenga más presión?

"Va a ser un partido muy difícil y más viniendo con la derrota. Tenemos que tratar de evitar eso. Evitar entrar en una racha negativa y seguir con los resultados positivos".

En el apartado psicológico, ¿Te ha minado tanta lesión?

"Te duele un poco no poder entrenar con tus compañeros y no poder jugar. Me he mantenido fuerte mentalmente. Trato de estar enfocado en la recuperación y volver lo más rápido posible".