Rodri Tarín: "Habla muy bien del equipo ganar pese a las bajas"

Rodri Tarín se está convirtiendo en una de las piezas clave del Real Oviedo en este inicio de campaña. El central oviedista ha comparecido en rueda de prensa después de ser el más destacado de la victoria frente al Racing de Santander.

¿Cómo estás físicamente después de no entrenar ayer?

"Bien, perfecto. Solo por precaución".

¿Cómo ves al equipo después de tres jornadas?

"Llevamos una línea ascendente. La derrota de la primera jornada no fue merecida, hicimos méritos para sumar un punto al menos. El equipo está creciendo y creo que tenemos un margen de mejora muy grande".

¿Cómo te estás sintiendo?

"Me veo creciendo. Mi nivel está mejorando. Quiero disfrutar de los minutos que tenga y aportar al máximo".

¿Estas victorias tienen más importancia por el hecho de estar en construcción?

"Eso habla muy bien del equipo. A pesar de las circunstancias, nos adaptamos. No es excusa, pero que aún teniendo bajas estemos puntuando de tres en tres habla muy bien del equipo".

¿Primera prueba fuerte contra el Levante?

"Todos los partidos son muy difíciles. El Levante es una de las mejores plantillas de la liga. Tenemos muchas ganas".

Contra el Levante, un lunes.

"A todos nos gusta más jugar un fin de semana, no un lunes. Son circunstancias que no elegimos, no es diferencial".

Último día de mercado.

"Tenemos una plantilla magnífica. Estamos muy ilusionados. El último día de mercado es un día loco para todos los clubes".

¿Qué cosas distintas os pide Bolo a nivel defensivo en relación a lo que pedía Ziganda?

"Estamos manteniendo la seguridad del bloque. Estamos ganando a nivel ofensivo con la idea de estar más en campo contrario y de tener más el balón".