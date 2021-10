Rodri Ríos en #DCA

"Estoy sanando mi cabeza un poco. Estaba saturado. Estos años han sido difíciles y mi salud mental necesitaba un descanso. Me está viniendo bien". Así empezaba la charla en #DCA con Rodrigo 'Rodri' Ríos, ex delantero del Real Oviedo que está sin equipo experimentando una nueva etapa de su vida. Debutó en Primera División con 18 años. Ahora tine 31 y es padre de dos niños. Su faceta como padre le está sirviendo para llevar la falta de fútbol.

"A todos nos afectó la pandemia. A mí me pilló en Oviedo y se sumó a que no jugara tanto como me hubiera gustado, no marqué los goles que quería... así que ese descanso me viene muy bien", apuntaba el delantero.

Ziganda, discutido

"No me gusta entrar a valorar a los entrenadores pero sabemos que la afición y el club son muy exigentes. Los números que hicimos la pasada temporada no fueron buenos y es normal que esté un poco cuestionado".

¿Se imagina haber jugado con Borja Bastón?

"No sigo mucho el fútbol pero sí que hubiese sido guay jugar con Borja Bastón".

No ve fútbol

"Sólo veo partidos de amigos y partidos buenos de Primera. Estoy desintoxicando mucho".

Obeng

"Sé que le va muy bien y me alegro por él. Que sean muchos más goles porque me llevaba muy bien con él".

Qué le falta al Oviedo para pelear por el ascenso

"La Segunda es una Liga difícil y el Oviedo ha cambiado a muchos jugadores. Cuando hay tanto movimiento de jugadores es dfícil que es cuaje. Espero que no tarden mucho y que vayan hacia arriba".