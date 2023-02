Roberto Suárez: "La plantilla ahora se adapta mucho más a Cervera que antes del mercado"

"Teníamos muy claro, desde la llegada del míster, que había que incorporar jugadores que se adaptaran al stilo del entrenador y sacar a los que no se adaptaran. Se han dado diferentes situaciones de mercado que ha habido que ir

Salida de Aceves

"Se debe a su ficha de extracomunitario. Se incorpora a Sequeira, que es una apuesta del Grupo y tenía esa ficha de extracomunitario".

Salida de Miguelón

"Sale porque lo pide y tiene una alta ficha. Queríamos un jugador con minutos en la liga actual y que no fuera el incremento económico. Todo lo contrario".

Salida de Sangalli

"No estaba teniendo la participación que quería y tuvo la oportunidad de tener un contrato más largo en otro club".

Llegada de Raúl Moro

"Las condiciones fueron muy favorables en relación a la salida de Sangalli. Se acoplaba bien al entrenador".

Preferencias de mercado

"Teníamos claras las preferencias, una de ellas es Manu Vallejo. Todos intervenimos en los fichajes: dueño, presidente, entrenador y director deportivo. La llegada de Manu se dio con la salida de Obeng, al que no fuimos capaces de convencer de que iba a tener la continuidad que él quería. Se fue al Huesca, que reunió las condiciones económicas que pedíamos".

Camarasa

"Si está bien físicamente, nos da cosas diferentes. Todos los jugadores que hemos fichado han sido para la fase ofensiva, que era donde teníamos que avanzar. La plantilla ahora se adapta mucho más al entrenador que antes del mercado".

Cambio de Obeng por Manu Vallejo

"Decidimos que hay variantes, variables y opciones para desarrollar el juego sin un jugador más. Con Obeng también las teníamos, pero eso no quiere decir que no sigamos teniéndolas. Eramos cuidadosos con el límite salarial y con el perfil de jugadores que desarrollan el juego. Tenemos bastante equilibrada la plantilla".

Cómo está el límite salarial

"El límite casi no se ha tocado, un porcentaje muy bajo. Más bajo de lo que pensábamos. Nos da mucho más margen para el futuro. Se ha intentado traer jugadores en propiedad pero hemos visto que el mercado no estaba para eso, con cuatro o cinco opciones muy costosas que no venían en propiedad".

El objetivo tras el mercado

"Seguir avanzando en ese equilibrio ofensivo-defensivo y acoplarnos a la idea del entrenador. Hay que pasar por los 50 puntos para llegar al playoff. Vamos camino de ello, de ir pasando etapas cada fin de semana. Hay mucha igualdad en un conjunto de equipos que pueden ir para arriba o para abjo. Hay que pasar por la estación de los 50 puntos".

Primer mercado con Pachuca.

"El modelo de Pachuca no es el modelo del fútbol europeo, donde un director deportivo hace y deshace sobre el límite salarial. En mi presentación os comenté que trataríamos de adaptarnos a Pachuca y Pachuca al Oviedo. La adaptación está siendo rápida, con un grupo de trabajo donde están el Director General y el presidente. Tienen mucha cuota de participación y decisión, junto a mí. La actuación está muy definida. El diseño de plantilla está marcada en la dirección deportiva y secretaría técnica. Hay un Director Genrral que controla el aspecto económico y los límites del club. Después, el presidente y la propiedad velan porque la línea del club siempre se siga. En la parte deportiva tenemos un apoyo muy grande. No hay que hipotecar el futuro del club a la decisión de una sola persona".

Planificación a largo plazo o a corto en este mercado.

"Siempre hay intención de incorporar a jugadores que vengan a propiedad, con jugadores que se adapten a nuestra plantilla. Lo hemos intentado, pero no hemos querido hipotecar el diseño de la plantilla del año que viene. En las renovaciones están avanzadas muchas cosas, aunque no concretas. Sabemos hacia dónde queremos ir".

Operación de Camarasa y el centro del campo.

"Cuando se incorporó Cervera, pensamos en que ese perfil de mediocentro (Camarsa) se podría incorproar. Luego pensamos que la gente en el centro del campo estaba rindiiendo bien. Al final, surgió lo de Camarasa que nos podría dar mejoría en la zona ofensiva. Se buscó la prioridad de desborde en bandas, porque había carencias en el estilo que proponía el míster".

Tomeu Nadal.

"Quiero agradecer a Tomeu su entendimiento en torno a la situación. A 24 horas de cerrarse el mercado surge esta situación. No nos desprendemos de un jugador si no llega otra opción, y ahí surge lo de Miguel Morro. Hemos hecho todo lo posible para que saliera Tomeu, que lo había pedido, porque es un jugador profesional y queríamos ayudarle en su futuro. Él entiende tambén al club. Lo de Morro no se dio por cuestiones ajenas. Con todo atado y todo pactado... no se dio. El papeleo no se pudo dar porque una de las partes no lo hizo con tiempo efectivo".

Posibles renovaciones. ¿Cervera?

"No tenemos fechas, pero estamos poniéndonos de acuerdo. Antes de hablar de temas contractuales hay que concretar líneas de proyecto".

"Siempre queda alguna porque quieras competir al máximo nivel. Este mercado es muy difícil. Hay opciones que no han podido ser ahora y espero que sean en un futuro. Todos los clubes y direcciones deportivas aspiran a tener las plantillas más competititvas posibles.

Cuota de responsabilidad de Suárez en la plantilla.

"Tengo mi responsabilidad, mi cuota. Como ex jugador y actual director deportivo mi responsabilidad está ahí, pero también entiendo que hay una Propiedad que tiene que velar por el futuro del club. Estoy muy contento con mi cuota de participación porque tengo mucha voz y se me apoya muchísimo. La gente de Pachuca que dirige esto tiene mucha participación también y creo que eso es muy importante para que el club no dé tumbos en el futuro".

Futuro de Vallejo y Camarasa

"Lógicamente, claro que sí. Son jugadores de mucho nivel. Camarasa es un caso especial y Vallejo pertenece a otro club. Tenemos claro que hemos incorporado jugadores con un nivel alto. Se adaptan bien al juego y a la línea ofensiva que desarrolla Cervera. Estamos contentos con las primeras pinceladas. La plantilla se adapta mucho más al entrenador que lo que teníamos antes".

Renovaciones de Jaime Álvarez

"Se está viendo la evolución, pero estamos contentos. La situación que tiene el filial es atípica. Se está jugando con juveniles y los resultados son buenos, pero cuando no eran tan buenos tampoco podemos dudar. No vemos otro camino que ese. Todos los chicos que están participando tienen opciones con nosotros. La renovación de Yayo está cerrado a falta de trámites y la de Cadero está avanzando. Queremos que los chicos vayan participando cada vez más y el entrenador está de acuerdo en ese proyecto. Lógicamente, los jugadores tienen que ganarse el puesto".

Incorporación de Joan Cruz

"No hemos anunciado ninguna incorporación, pero sí puede ser posible. No hay nada cerrado con él. Dentro del Grupo Pachuca, que domina mucho el fútbol sudamericano, aportan jugadores y un valor que solo siendo el Real Oviedo no sería posible".