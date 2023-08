Roberto Suárez y los nombres propios del mercado del Real Oviedo: Javi Mier, Mario Fuente y Seoane

El Real Oviedo ha presentado este viernes a Alemao, Mario Hernández y Paulino en el Carlos Tartiere. En esa comparecencia, el director deportivo Roberto Suárez ha repasado la situación del mercado azul y los nombres propios.

Sobre la salida de Javi Mier

“Hablamos de que al a vuelta de México habría que tomar decisiones. Después de reuniones con el entrenador y ajustar el número de jugadores y las posiciones, se ha decidido que saliera a jugar a otro club y así se lo hemos hecho ver. Ahora veremos a ver en qué situación va a quedar. Es el jugador que tendría poca participación y pocas opciones. Sería ese nada más”.

¿Tiene alguna idea sobre la fórmula de salida de Javi Mier?

“Lo único que hemos hecho es comunicar la situación que hay. Que por número de fichas y por límite había que ajustar eso. Sabíamos que alguien tenía que salir y se ha decidido que fuese él. El jugador también entiende que tiene que jugar. Según las situaciones que se vayan dando veremos en qué condiciones, las dos partes, son las mejores para el jugador y para nosotros. Es un canterano y tenemos que tener en valor eso”.

¿Qué ha pasado con Mario Fuente?

“Ha hecho la pretemporada como la ha hecho el año pasado. En el acuerdo de varios jugadores, que tenían que hacer pretemporada y la ha hecho como otros. El míster hace una lista de 24 jugadores para viajar a México y no está incluido y estando en México nos comunica el agente que se acoge al acuerdo que tiene para quedar libre si algún punto del contrato no se cumple. Entendemos que pretemporada ha hecho. Su decisión es acogerse a eso y no podemos a hacer nada. Tratamos de no perderlo al cien por cien y poder tener un acuerdo al club al que vaya. Está pactado que podamos tener ese acuerdo y que la inversión que se ha hecho en el jugador, en su formación, en su mejora y en su trabajo, podamos tener un rédito a futuro y así ha sido. La decisión del jugador es abandonar el club y tiene la potestad de hacerlo”.

Si se cierra la llegada de Seoane, ¿el club tendría margen para acometer algún otro fichaje?

“Es complicado, es difícil que lo tengamos. De aquí a que se cierre el mercado puede variar. LaLiga va a ir diciendo como estamos, la ampliación... Veremos si queda margen y si queda decidimos que se ocupe o se reserve para un futuro”.

¿Confía en cerrar la operación de Seoane?

“Tenemos esperanzas en que llegue a buen puerto. Antes de empezar la pretemporada marcamos ciertos jugadores muy ambiciosos que podían ser opción. Algunos no han podido ser y viendo como va el mercado, es uno de esos jugadores que pueden llegar a buen puerto. Las dos partes están bastante receptivas a ello. Es una operación muy complicada, pero hay que tener paciencia, las dos partes queremos llegar a buen puerto”.