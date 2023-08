Rober Pier: "Tenemos potencial para luchar por el ascenso"

¿Qué te parece la baja de Djuka en el derbi? ¿Se debería parar en Segunda en estos parones?

"Es un jugador importante para nosotros. También tenemos otros jugadores preparados y con ganas de demostrar y aportar. En un partido tan importante estoy seguro de que no se va a notar mucho su ausencia. Seguramente ayudaría que en Segunda también se parara en estos casos. Porque algunos equipos tienen internacionales y les condiciona".

¿Cómo ha leído el vestuario la derrota en Ferrol?

"Duele mucho. Vas con ambición de intentar ganar y no lo consigues. Es frustrante. Hay que ver las cosas diferentes y con optimismo y trabajar en el siguiente partido. Nos estamos preocupando en mejorar. No hemos competido bien los dos partidos fuera de casa. Tenemos que mejorar muchas cosas".

Diferencia entre local y visitante

"Fuera de casa cuesta más, es siempre así. Y el partido de casa salió todo de cara. Entonces la diferencia es mucha. En los partidos de fuera pese al resultado, veo una idea y una intención. Creo que pronto vamos a competir mucho mejor. No somos dos equipos diferentes. En Valladolid metes la que te anulan y cambia el partido".

¿Cómo afecta estar en los últimos días del mercado?

"El grupo no se ve muy influenciado por esto. El objetivo está claro. Rendir el fin de semana. Nadie se para a pensar en eso salvo las circunstancias personales de cada uno. Alguno que está entre medias o en situación de salir... Pero siempre hay este tipo de situaciones y salvo que sea algo muy evidente, das todo y estás centrado en el objetivo".

¿Qué tiene que tener un equipo para poder luchar por un ascenso a Primera? ¿Crees que el Sporting lo tiene?

"Tenemos potencial para conseguirlo. Tenemos una plantilla con buenos jugadores, con un buen cuerpo técnico, con una buena idea... Tenemos que mejorar. Hasta ahora se han visto luces y sombras y hay que intentar ser más constantes en el rendimiento. Los que ascienden son constantes durante el año. Es lo que nos tiene que preocupar. Sacar puntos también como visitante. Y eso es lo que no estamos consiguiendo".

¿Cómo te encuentras en tu adaptación?

"Me sentí muy bien en mi debut en El Molinón. Salimos muy enchufados y la gente respondió. Fue un partido a pedir de boca. Me estoy encontrando muy bien en la ciudad, estoy muy adaptado y muy a gusto. No me ha costado mucho adaptarme".

Sobre el Burgos

"El año pasado competía muy bien. Este año también por lo que les he visto. No pensemos que todos los partidos van a ser como el del Mirandés. Habrá partidos duros, competidos... Tenemos que hacernos fuertes en casa".