Rober Pier: "Quería un cambio de aires y el Sporting quiere crecer a futuro"

Rober Pier ha sido presentado como nuevo jugador del Real Sporting de Gijón y ha afirmado que los contactos con el club gijonés comenzaron en el mes de junio, en pleno playoff de ascenso del Levante a Primera División, aunque él desconocía el interés por aquel entonces. Agradece la apuesta del Sporting por él y se muestra sorprendido positivamente por el nivel de la plantilla.

Por qué elige Gijón.

"Sé que es un club con más de 115 años de historia. Todo el mundo sabe cómo vive esta ciudad este equipo. Es un orgullo defender esta camiseta. Ojalá sea un año muy bonito para todos".

Cómo han sido las negociaciones.

"El camino que hemos llevado este verano fue un camino de mucha comunicación. El Sporting se pone en contacto muy pronto, desde mediados de junio cuando estaba jugando el playoff. Buscamos la forma de hacerlo. Es un proyecto que quiere crecer a futuro. Estoy muy agradecido. Es un club enorme, estoy cerca de casa que es un plus para mí".

¿Cómo es cambiar de equipo después de siete temporadas en el Levante?

"Llevo el cambio de aires muy bien porque es algo que he buscado yo. En el Levante tenía grandes amigos, pero tenía claro desde el principio del mercado estaba mirando para irme. Era una decisión personal después de todo lo que había pasado, como había terminado la temporada. Conocer otros clubes, otro club que me apetecía mucho".

Cómo se define como jugador.

"No me gusta definirme, pero como central tengo buena salida de balón, liderazgo. Estoy en un buen momento de mi carrera".

Qué se ha encontrado en el Sporting.

"Veo mucho optimismo. Me ha sorprendido para bien la plantilla. Hay buenos jugadores, no he visto esa sensación de final de temporada. Empezamos de cero, tenemos todo por delante. He visto nivel y compromiso".

Líder de la defensa y charla con Ramírez.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Me ha intentado ayudar en todo lo posible. El míster me pide responsabilidad, por supuesto. He venido a intentar ayudar, a ofrecer un buen nivel. Creo que vengo en un buen momento de nivel y aportar cosas buenas".

Objetivo en el Sporting.

"Me quedo con el objetivo del equipo y ojalá estemos lo más arriba posible. La ambición es máxima". Si lo vemos de esta forma acabaremos en nuestro máximo nivel".

Cómo llega de forma.

"Me he preparado con un entrenador personal en A Coruña. Como no tenía equipo lo he alargado más. El primer día he empezado con el grupo y llevo tres entrenamientos completos. Me ha sorprendido lo bien que estoy y lo bien que me he adecuado".