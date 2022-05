"El riesgo de descenso es claro, el Sporting ha de ganar"

El estreno de Abelardo con el Sporting se saldó con un punto en Huesca. Un empate que, unido al resultado de la Real Sociedad B, acerca el descenso a los rojiblancos. El periodista Jota Rodríguez, del Diario As, analiza en DCA la situación del equipo sportiguista. "Podemos resumir que lo de la Real B empaña el empate. El Sporting tiene que espabilar porque ahora el riesgo del descenso es clarísimo. El Sporting tiene que ganar. El próximo domingo, el Sporting puede verse en zona de descenso".

Rodríguez no se fía del calendario de ninguno de los dos equipos y cree que el hecho de que el filial vasco se mida a un Almería que busca el ascenso directo tenga nada que ver. ""Que uno se juegue o no... el Ibiza llegó a Gijón sin jugarse nada. Los partidos ha de ganarlos un equipo por encima de todo", reconoce.

Respecto al encuentro, en la vuelta de Abelardo, admite que "me gustó el primer cuarto de hora, un equipo que quería la pelota y presionando al rival, que recuperaba balones. El resto, hasta el arreón final, fruto del gol del Huesca, no me gustó. Fue más de lo mismo, un equipo excesivamente temeroso, inseguro y fallón en el pase. Puedo entenderlo desde el punto de vista en que estén con una presión hasta el momento desconocida para ellos".