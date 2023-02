Ricardo Rosety en #DCA: "Hace años que el problema del Sporting no es el entrenador"

Del 1 al 10, ¿cuánto de preocupado estás con el Sporting?

“Todavía hay distancia pero estoy preocupado. Si el 10 es estar muy preocupado, esty preocupado en un 7".

Las sensaciones de Butarque son preocupantes.

“La línea es descendente. Aquí se trata de ganar partidos. Y si no lo haces tampoco en situación favorable, con la expulsión de Gaku, y si no eres capaz de ganar de forma holgada al Zaragoza cuando se queda con nueve, tienes un problema. Si después de un cambio de entrenador el cambio de actitud no se ve de manera drástica es que la reacción no ha sido la esperada”.

¿Cuál es el problema? Entrenador, directiva, jugadores...

“El problema del entrenador hace años que no es el problema principal del Sporting. No puede ser que al Sporting no le valga ninguno. Eso no quita para que cada uno tuviese su cuota de responsabilidad. Cuando cambias tantas veces el problema no puede estar en el banquillo. Hay un problema estructural en el Sporting que tiene que ver con el proyecto, con la paciencia y con Mareo. Creo que el Sporting será lo que le dé Mareo. No puede ser un club comprador, que fiche 12 futbolistas por temporada. No hay un problema o un culpable. Ha cambiado todo. A lo mejor es una responsabilidad de la estructura y hacer una apuesta de verdad. En los últimos años el Sporting no es ni chicha ni limonada”.

El proyecto es 50% Mareo y 50% jugadores de fuera.

“Lo que tiene que haber es futbolistas de nivel. Lo que tienes que aglutinar es talento. Tienes que poner al mejor equipo posible dentro de lo que tú puedas pagar. No conozco a ninguno de los jugadores que han llegado al Sporting. No sé si son buenos o malos, porque no los he visto. Poner ahora en duda todo en proyecto solo significa que los resultados no están llegando. Me preocupa que hayas hecho poco o nada por ganar el partido contra un equipo contra uno menos”.

Las declaraciones de MAR le están marcando.

“Cuando uno cambia de entrenador es para mejorar resultados. La manera de entender el fútbol choca con la manera de entender el fútbol que hay en Gijón. La frase del otro día… Eso va marcando”.

Vamos a ser positivos. ¿A qué te agarras para lo que queda de liga?

“Quiero agarrarme a que hay cuatro equipos peores. Y a que a poco que el Sporting se entone puede ganar partidos en El Molinón. Estamos viendo a un equipo que en lugar de resurgir parece que se está haciendo más tímido”.

