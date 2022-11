Ricardo Bango vuelve a los banquillos: "Hace tiempo que tenía ganas, pero el día a día impedía planteármelo"

Ricardo Bango es el nuevo entrenador del Tuilla. Llevaba desde 2011 sin entrenar, por motivos laborales y ahora vuelve a sentarse en un banquillo. Será la tercera etapa al frente del equipo dinamitero, después de haber estado también en el Real Avilés y en el Lealtad. Y de haber sido una leyenda del fútbol asturiano.

Once años después, Bango vuelve a los banquillos. Explica la decisión en Deportes COPE Asturias: "Lo primero por cuestiones personales de agenda de trabajo. He tenido años duros de mucho trabajo. Pero ahora me voy a dedicar a otra cosa que me permite tener más flexibilidad. Coincidió justo con la llamada del Tuilla. Analicé un poco la situación y no hay mejor sitio que en Tuilla para empezar otra vez la etapa de entrenador".

El gusanillo ya le picaba y ahora se da la oportunidad: "Hace tiempo que tenía ganas. Pero van pasando los días y estás atareado, la cabeza está en el trabajo... El día a día me impedía planteármelo. Ayer ya conocí al equipo, al cuerpo técnico. A la gente del club ya los conocía, son los de siempre".